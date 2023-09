„Einige der wichtigsten Kunden“: Oligarchen-Bankier hat wohl neuen Job in der Schweiz

Die EU-Kommission sieht keine Bedenken bei der Übernahme von Credite Suisse durch UBS. © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Die Schweizer Bank UBS will nach der Integration der Credit Suisse tausende Stellen abbauen. Oligarchen-Banker Babak Dastmaltschi erhält dagegen einen Top-Job.

Zürich – Die Schweizer Bank UBS wird die einstige Konkurrentin Credit Suisse nach der Notübernahme im Frühjahr komplett integrieren. Mit der Entscheidung verbunden ist der Wegfall von tausenden Arbeitsplätzen, wie Bankchef Sergio Ermotti am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen sagte. Wer allerdings einem Bericht zufolge bleibt: Babak Dastmaltschi, der Bankier für kremlnahe russische Oligarchen. Und das, obwohl in den USA offenbar gegen die Banken ermittelt wird.

Stellenabbau nach UBS-Übernahme: Oligarchen-Banker Dastmaltschi darf bleiben

Wie das US-Wirtschaftsnachrichtenportal Bloomberg berichtet, soll Babak Dastmaltschi in einer neuen Einheit der UBS-Vermögenssparte arbeiten, die eine Elite von hochrangigen Privatbankern von UBS und Credit Suisse zusammenführt, die „einige der wichtigsten Kunden“ betreut. Dies berichten dem Portal „mit der Angelegenheit vertraute Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten“. Dastmaltschi wird demnach in der Einheit mit dem Namen GWM Strategic Clients den Titel eines Executive Vice Chair innehaben, so Bloomberg. Dastmaltschi reagierte dem Portal zufolge nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. UBS lehnte eine Stellungnahme sogar ab.

Der Grund für die Aufregung: Dastmaltschi hat sich in der Vergangenheit im Private Banking einen Namen gemacht, in dem er prominente kremlnahe Oligarchen betreute. So war er laut Bloomberg viele Jahre lang bei der Credit Suisse der Ansprechpartner für Alisher Usmanov, Roman Abramovich und Viktor Vekselberg. Alle drei Oligarchen wurden im Zuge des Ukraine-Krieges vom Westen mit Sanktionen belegt.

Milliardär mit besten Kontakten zu Putin: Alisher Usmanow (Mitte). Das Bild entstand 2017. © Mikhail Klimentyev/Imago

Für die Credit Suisse war das ein gutes Geschäft: Laut Bloomberg verwaltete die Bank in der Spitz 60 Milliarden Dollar für russische Kunden. Die Beträge sanken dann im Zuge der Krim-Annexion und der ersten Sanktionen des Westens gegen Russland. Zwar fokussierte sich Dastmaltschi dann mehr auf Kunden aus Europa und dem Nahen Osten. Aber im Februar 2022 kümmerte sich die Credit Suisse immer noch um 33 Milliarden Dollar von russischen Kunden.

Beide Banken haben nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen ihre Russland-Geschäfte vollständig eingestellt. Doch das US-Justizministerium hat die beiden wohl trotzdem im Auge: Es ermittelt laut einem älteren Bloomberg-Bericht unter anderem, weil Mitarbeiter von Credit Suisse und UBS russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben sollen.

Credit Suisse nach vielen Skandalen und Krisen von UBS übernommen

Für die Credit Suisse waren die letzten Monate auch so turbulent: Die Bank war seit Herbst 2022 nach vielen Skandalen in eine existenzbedrohende Krise geraten. Kunden zogen im großen Stil Gelder ab. Mitte März fädelte die Schweizer Regierung daher die Übernahme durch die UBS ein.

Sie wollte verhindern, dass sich nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank im nervösen Marktumfeld eine größere Bankenkrise entwickelte. Die Übernahme wurde im Juni vollzogen. Nun wurde bekannt, dass die UBS Credit Suisse komplett integrieren und tausende Mitarbeiter entlassen wird. Aber offenbar mit Ausnahme von Top-Bankern wie eben Dastmaltschi.

