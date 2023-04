UBS profitiert von neuen Kunden - Quartalsgewinn halbiert

Die Bank erhöhte für Rechtsfälle im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Ramsch-Hypotheken aus der Zeit vor der Finanzkrise die Rückstellungen um 665 Millionen Dollar. © Boris Roessler/dpa

Die Übernahme der angeschlagenen Bank Credit Suisse hat der Schweizer UBS offenbar nicht geschadet. Ein Rechtsstreit in den USA erfordert allerdings eine hohe Rückstellung.

Zürich - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal von deutlich mehr Kundenzuflüssen profitiert. Bei besonders vermögenden Kunden (Global Wealth Management) sammelte die Großbank von Januar bis März 28 Milliarden US-Dollar (25,32 Mrd Euro) an Neugeldern ein. Davon wurden 7 Milliarden in den letzten zehn Tagen des Monats März verzeichnet, also nach Ankündigung der Übernahme der angeschlagenen Bank Credit Suisse, wie die Bank am Dienstag weiter mitteilte.

Im ersten Quartal hat UBS aber weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn halbierte sich auf 1,03 Milliarden US-Dollar. Grund ist vor allem eine hohe Rückstellung für einen Rechtsstreit in den USA. Die Bank erhöhte für Rechtsfälle im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Ramsch-Hypotheken aus der Zeit vor der Finanzkrise die Rückstellungen um 665 Millionen Dollar. Laut Bankchef Sergio Ermotti sind die Gespräche mit dem US-Finanzministerium „weit vorangeschritten“.

Ende März verwaltete die größte Schweizer Bank insgesamt 4,16 Billionen Dollar an Vermögen. Ende Dezember waren es noch 3,96 Billionen Dollar gewesen. dpa