Ukraine-Krieg kostet europäische Firmen Milliarden von Euro - das sind die deutschen Verlierer

Von: Markus Hofstetter

Der Krieg in der Ukraine verursacht vielen europäischen Unternehmen enorme Verluste. Die Einbußen konzentrieren sich auf wenige Branchen.

London – Der Ukraine-Krieg erweist sich für viele europäische Unternehmen als überaus teuer. Das geht aus einer Analyse der britischen Financial Times (FT) hervor, für die die Zeitung 600 Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse europäischer Konzerne für das Jahr 2023 ausgewertet hat.

Ukraine-Krieg kostet europäische Firmen Milliarden: Deutschland unten den Top-3-Verlierern

Demnach belaufen sich die Verluste, die durch den Verkauf, die Schließung oder die Verkleinerung russischer Geschäftsbereiche infolge des Angriffs auf die Ukraine entstanden sind, auf mindestens 100 Milliarden Euro. Die größten Verluste sind in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu verzeichnen.

Wintershall Dea verbuchte wegen seines Russlandgeschäfts einen Milliardenverlust © Swen Pförtner/dpa

Diese Summe setzt sich aus Wertminderungen von Vermögenswerten, währungsbedingten Kosten und anderen einmaligen Aufwendungen zusammen, die sich aus dem Verkauf, der Schließung oder der Verkleinerung der russischen Geschäftsbereiche ergeben. Indirekte makroökonomische Auswirkungen des Krieges, wie höhere Energie- und Rohstoffkosten, sind dagegen nicht berücksichtigt.

Ukraine-Krieg kostet europäische Firmen Milliarden: Öl- und Gassektor verzeichnet die höchsten Verluste

Die höchsten Verluste musste der Öl- und Gassektor hinnehmen. Allein BP, Shell und Totalenergies verbuchten Abschreibungen in Höhe von 40,6 Milliarden Euro. Diese Verluste wurden jedoch durch höhere Öl- und Gaspreise überkompensiert, so dass die drei Konzerne im vergangenen Jahr einen Gewinn von 95 Milliarden Dollar verbuchen konnten.

Auch Wintershall Dea war betroffen. Der deutsche Gas- und Ölproduzent verlor zwei Milliarden Euro, weil sein Russlandgeschäft enteignet wurde. Im Gegenzug schrieb der Wintershall-Eigentümer BASF seinen Anteil an Wintershall Dea um 7,3 Milliarden Euro ab.

Ukraine-Krieg kostet europäische Firmen Milliarden: Hohe Kosten für VW durch Werksschließung

Versorger mussten Verluste in Höhe von 14,7 Milliarden Euro hinnehmen. Darunter ist auch Uniper, das der Analyse zufolge 5,7 Milliarden Euro an Abschreibungen verbuchte.

Industrieunternehmen verzeichneten einen Verlust von 13,6 Milliarden Euro, davon entfielen 6,4 Milliarden Euro auf die Automobilhersteller. Renault musste nach dem Verkauf eines Werks bei Moskau 2,3 Milliarden Euro abschreiben, Volkswagen unter anderem wegen der Schließung des Werks in Kaluga zwei Milliarden Euro.

Finanzunternehmen wie Banken oder Versicherungen verzeichneten Abschreibungen und andere Belastungen in Höhe von 17,5 Milliarden Euro. Am härtesten traf es die französische Société Générale mit 3,1 Milliarden Euro. Auch die Raiffeisenbank meldete Verluste in Höhe von einer Milliarde Euro.