Ungewissheit über US-Schuldenstreit bremst Dax aus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Ohne eine Lösung im US-Schuldenstreit ist der Dax am Dienstag zurückgefallen. Am Nachmittag stand für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,29 Prozent auf 16.177,72 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,34 Prozent auf 27.489,96 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent abwärts.

Frankfurt/Main - Im US-Schuldenstreit gibt es zwar Bewegung, aber weiter keinen Durchbruch zwischen Präsidialamt und Republikanern. Ab Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der Regierung, wenn keine Lösung gefunden wird. Marktteilnehmer sehen bis dahin die Börsen in einer Hängepartie.

Am Markt nutzten Anleger gesunkene Kurse bei Immobilien-Aktien. Die Branche leidet unter der Zinswende der Notenbanken. Bauen und Häuserkäufe werden teurer, die Nachfrage sinkt. Offenbar sehen viele Marktteilnehmer aber eine Chance auf Bodenbildung. So gewannen Vonovia-Aktien an der Dax-Spitze 3,8 Prozent. Aktien des Gendiagnostik-Unternehmens Qiagen legten um 2,4 Prozent zu. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte sie hochgestuft.

Auf dem Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,43 Prozent am Vortag auf 2,5 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,51 Prozent auf 125,11 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,30 Prozent auf 133,64 Zähler. dpa