Untreue-Verdacht gegen Manager: Volkswagen kürzt Betriebsrat-Gehälter

Wolfsburg. Volkswagen zieht nach einem Untreue-Verdacht gegen Topmanager wegen zu hoher Zahlungen an führende Betriebsräte Konsequenzen und deckelt vorerst deren Gehälter.

Die VW-Spitze will damit angesichts strafrechtlicher Ermittlungen auf Nummer sicher gehen und Manager vor Risiken schützen. Das heißt: 14 führende der insgesamt 262 Betriebsräte mit Betriebsratschef Bernd Osterloh an der Spitze verdienen deutlich weniger Geld und die Jahre-Boni liegen auf Eis.

In einem Interview sagte Osterloh, es gehe um Kollegen, die "vergleichbar zu Abteilungsleitern bezahlt werden". Und weiter: "Wir sprechen da über eine Festvergütung von eher 100.000 bis 120.000 Euro plus Bonus.

Also insgesamt eher 200.000 bis 250.000 Euro". Denen werde nun das Entgelt gekürzt. "Sie fallen erst mal wieder in die oberste Tarifstufe zurück. Das sind etwa 8000 Euro pro Monat“, sagte Osterloh in der IG-Metall bei Volkswagen. Die Regelung gelte rückwirkend zum 1. Dezember.

Osterlohs Jahres-Grundgehalt betrug nach eigenen Aussagen bisher rund 200 000 Euro - nach der Deckelung liegt das Grundgehalt bei rund 96 000 Euro. In der Spitze habe es, abhängig vom VW-Erfolg mit Boni, einmal bei 750 000 Euro gelegen.

Das sagt Volkswagen

Volkswagen hat sich dazu entschlossen, diese für alle Beteiligten belastende Situation schnellstmöglich zu klären. „Wir bedauern, dass Mitglieder unseres Betriebsrats und Vertreter des Unternehmens dieser Situation ausgesetzt sind“, sagt Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.

"Die Vergütung der Betriebsratsmitglieder wurde vom Unternehmen festgelegt. Wir streben mit Nachdruck eine proaktive rechtliche Klärung an." Volkswagen hält die Vergütung der Betriebsräte unverändert für rechtskonform.

