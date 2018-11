Nach schwerem Unwetter: Straßenhunde dürfen in Ikea-Filiale wohnen - sehen Sie die süßen Bilder 

Nach dem heftigen Unwetter der vergangenen Wochen in Italien hat eine Ikea-Filiale beschlossen, Straßenhunde in der Möbelausstellung wohnen zu lassen. Die Begeisterung unter den Kunden ist groß.

Catania - Mit seinen praktischen - und vor allem günstigen - Angeboten, sorgt Ikea seit Jahren für äußerst positive Schlagzeilen. Viele, darunter auch Wohnpsychologen, reden mittlerweile von einem echten „Ikea-Phänomen“. Doch das schwedische Möbelhaus hat nicht nur mit seinen Möbeln und lustigen Einrichtungsgegenständen die Herzen der Käufer erobert: Ikea kümmert sich auch um Tiere.

Ikea-Filiale in Catania nimmt Straßenhunde auf: Kunden sind begeistert

Eine Filiale des schwedischen Möbelkonzerns hat seit einigen Tagen ihre Türen für Straßenhunde geöffnet. Diese süße Geschichte spielt in der Ikea-Filiale in Catania, Italien. Die historische Hafenstadt an der Ostküste Siziliens musste in den vergangenen Wochen mit heftigen Unwettern kämpfen. Es gab Tote und Verletzte, viele Bewohner der Insel haben seitdem kein Zuhause mehr. Betroffen waren selbstverständlich auch Tiere, vor allem Straßenhunde. Daher die Idee des Konzerns, die Hunde in der Filiale aufzunehmen, um ihnen einen warmen und sicheren Platz zu geben.

Doch was halten die Kunden von der Idee, Hunde beim Einkaufen um sich herum zu haben? Sie sind absolut begeistert. Das lässt sich in den vielen Bildern in den sozialen Netzwerken sehen, die von Ikea-Besuchern in den vergangenen Tagen gepostet wurden. Auf den Fotos sieht man, wie Hunde auf Teppichen in der Filiale liegen, als wären sie selbst Deko- oder Einrichtungsgegenstände.

In den Kommentaren bedanken sich viele User bei Ikea für die Geste. Eine Userin schreibt: „Ein tolles Beispiel von Zivilisation. Danke Ikea.“ Ein anderer schreibt: „Eine bessere Werbung kann es nicht geben.“ Viele fragen sich, ob man die Hunde adoptieren könne. Und ja, das ist möglich.

Ikea-Filiale in Catania nimmt Straßenhunde auf: Süßes Facebook-Video

Martine Taccia, Ikea-Kundin in Catania, erzählt im Gespräch mit dem Nachrichtenportal thedodo.com, dass einige Tiere auf diese Weise sogar eine neue Familie gefunden haben sollen. Auch die Italienerin dokumentierte die Lage in der sizilianischen Ikea-Filiale in einem süßen Video, das sie vor einigen Tagen auf ihrem Facebook-Account postete. Sie erzählte außerdem, dass die Hunde in der Filiale täglich Futter bekommen und von Ikea-Mitarbeitern umsorgt werden.

Unklar ist, wer mit den Hunden Gassi geht, vermutlich die Mitarbeiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Möbelgigant aus Schweden ein Herz für Tiere zeigt. Auch eine Zusammenarbeit von Ikea mit der Stiftung Home for Hope sorgte vor einiger Zeit für positive Schlagzeilen und Begeisterung unter den Kunden. Dabei wurden in mehreren Filialen Steckbriefe von Hunden ausgelegt, die in Tierheimen saßen und auf eine neue Familie warteten.

fm