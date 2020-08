Urlaub im Risikogebiet: Bekommen Betroffene trotz Quarantäne Lohn?

Streit ums Geld

Arbeitnehmer sollten rechtzeitig klären, wann eine Lohnfortzahlung für sie gilt. (Symbolbild)

Vielleicht war der Urlaub schon lange geplant: Eine Reise in ein Risikogebiet ist nicht ausgeschlossen. Doch was, wenn Arbeitnehmer dann in Quarantäne müssen?