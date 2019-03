Forderung zu mehr Transparenz: Verbraucherzentrale verklagt Ticketbörse Viagogo

Auf der Zweitmarkt-Kartenbörse Viagogo tauchen im Internet immer wieder teure Tickets auf. Kritiker warnen vor solchen Anbietern. Die Verbraucherzentrale Bayern verklagt Viagogo nun sogar.

Oberammergau für 1000 Euro und mehr pro Ticket: Die Veranstalter staunten nicht schlecht, als das Kartengeschäft für die weltberühmten Passionsspiele zum Leiden und Sterben Jesu schon Ende 2018 losging.

Für einzelne Oberammergau-Termine wurde im Internet auf der Zweitmarkt-Kartenbörse Viagogo sogar zur Eile gedrängelt – mit dem Vermerk „Ausverkauft“ oder „Nur noch wenige Tickets verfügbar“. Und das, obwohl der offizielle Kartenverkauf in Oberammergau noch gar nicht angelaufen war.

Irritierte Fans beschwerten sich bei den Passionsspielen. Die wiederum warnen inzwischen auf ihrer Homepage vor Tickets, die über Viagogo kommen: Sie kosteten „ein Vielfaches des regulären Preises“ von 30 bis 180 Euro im Passionsspiel-Shop. Die Hinweise „Ausverkauft“ oder „Nur noch wenige Tickets verfügbar“ haben die Oberammergauer dem Vermittlungsportal Ende Februar per Einstweiliger Verfügung gerichtlich untersagen lassen.

Auch Bundesliga-Klubs, der Circus Krone, die Hamburger Elbphilharmonie, Bands wie Rammstein oder die Gamescom-Veranstalter der KoelnMesse versuchen, sich gegen Geschäftemacher und überteuerte Tickets auf dem Online-Zweitmarkt zu wehren. Zwar preisen Fans die Portale als Retter in der Not, wenn heiß ersehnte Konzerttickets sonst nirgends mehr zu haben sind.

Die Verbraucherzentrale (VZ) Bayern hat Viagogo dennoch verklagt. Am Dienstag verhandelt das Landgericht München in Sachen Wettbewerbsrecht. Ziel der Verbraucherzentrale: Viagogo, der Marktführer unter den Vermittlern mit Sitz in der Schweiz, soll mindestens klarmachen, wo seine Ware herkommt. Verkäufer blieben bislang im Dunkeln. Dies und die Aufmachung des Portals lasse Käufer glauben, auf einer offiziellen Kartenverkaufsseite unterwegs zu sein.

Ein Irrtum mit Folgen, wie die VZ aus Kundenbeschwerden weiß: Das Secondhand-Ticket berge das Risiko, sehr spät oder gar nicht zu kommen, falsch oder für Zweiterwerber ungültig zu sein.

Wo stammen die Tickets her, die Viagogo vermittelt? Im ZDF-Magazin Frontal 21 äußerte sich kürzlich ein ehemaliger Händler – allerdings nur anonym: Ein Großteil der Tickets komme von professionellen Händlern, sagte er. Einige seien gleichzeitig Inhaber von Vorverkaufsstellen und hätten so Zugriff auf Karten zu Originalpreisen. Die verkauften sie über die Zweitmarktplattform teuer weiter.

Eine Stichprobe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) zum Tournee-Verkaufsstart der Hardrock-Gruppe Rammstein im Herbst ergab Preise bis zu 700 Euro für Karten, die im Erstverkauf zwischen 74 und 90 Euro kosten.

Beim Online-Kauf würden Kunden künstlich unter Zeitdruck gesetzt, rügt die VZ Bayern in ihrer Klage. Auf Zusatzkosten für Buchung, Abwicklung und Umsatzsteuer werde nicht immer ausreichend verwiesen. Selbst vor Fake-Tickets sei man nicht sicher. Garantien, die Viagogo gibt, nennen die Verbraucherschützer „wertlos und irreführend“: Ersatz für ausgefallene Tickets werde zwar zugesagt. Die Börse behalte sich aber das Recht vor, Karten für andere Tage oder andere Plätze zu liefern.

Veranstalter und Künstler versuchen unterdessen, die Geschäfte der Online-Börsen zu bremsen. Etwa dadurch, dass wie bei Rammstein Tickets personalisiert werden, also den Namen des Ursprungskäufers aufgedruckt erhalten. „Der Ticketinhaber muss dann nachweisen, dass er das Ticket selbst gekauft hat oder den kennt, der es ursprünglich erworben hat“, so Frontal 21. Bei Ed Sheerans Welttournee 2018 seien Hunderte Fans mit Viagogo-Tickets bei Identitätskontrollen nicht ins Berliner Olympiastadion gekommen.

Auch der Bundesrat will sich laut VZ Bayern mit den Zweitmarkt-Börsen befassen: Seine Initiative (Drucksache 603/1/18) rege an „zu prüfen, ob wegen unwahrer Aussagen zur Verfügbarkeit von Angeboten eine gesetzliche Änderung erforderlich ist“.

Zu einer Fragenliste der Redaktion äußerte sich Viagogo bis gestern nicht. Gegenüber Frontal 21 hieß es aus der Schweiz: „Solange die Tickets legal erworben wurden, interessiert es uns nicht, wie viele Tickets eine Person verkauft – sei es der durchschnittliche Fan, der Großhändler oder der Eventveranstalter.“ Und: Preise legten die Verkäufer fest – sie könnten „unter oder über dem ursprünglichen Kaufwert liegen“.

Viagogo und Co.: Darauf sollen Verbraucher achten

Mehrere Quellen für Tickets prüfen, Preise vergleichen: Das rät Verbraucherschützerin Tatjana Halm. „Der Viagogo-Preis ist oft um ein Vielfaches höher als der Originalpreis. Daran kann der Verbraucher erkennen, dass er sich nicht beim offiziellen Vorverkauf befindet.“ Die Verbraucherzentrale Hamburg erklärt, warum man sich künstlich erzeugtem Kaufdruck auf Ticketbörsen nicht beugen sollte: „Nach Abschluss der Bestellung ist ein Widerruf nicht möglich, da Veranstaltungstickets grundsätzlich vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind.“ Und: Die Bezahlung per Sofortüberweisung, Kreditkarte und Paypal könne nicht zurückgebucht werden.