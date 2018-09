Vereinbarung unterzeichnet: Wintershall und Dea fusionieren

Kassel/Hamburg. Das Kasseler Unternehmen Wintershall, Tochterunternehmen des Chemiekonzern BASF, ist bei der angepeilten Übernahme der früheren RWE-Sparte Dea einen großen Schritt vorangekommen.

Mit dem Eigentümer LetterOne sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden. Das teilte BASF am späten Donnerstagabend in Ludwigshafen mit. Dem Vernehmen nach wird das neue Unternehmen zwei Hauptverwaltungsstandorte haben: Kassel und Hamburg.

In Kassel beschäftigt Wintershall 650 Mitarbeiter. Aus der Zentrale hieß es, dass es noch keinerlei Pläne gebe, wie sich die Fusion auf die Mitarbeiterzahl am Standort Kassel auswirke. Sicherlich gibt es in den Häusern Doppelfunktionen, bei denen geschaut werde, in welcher Größe sie an welchem Standort künftig gebraucht werden, sagte ein Wintershall-Sprecher. Grundsätzlich sei es aber so, dass das Unternehmen wachsen will.

Früheren Angaben zufolge soll das neu entstehende Unternehmen Wintershall Dea heißen. BASF wird mit 67 Prozent die Mehrheit der Anteile an der Öl- und Gasfirma halten, LetterOne den Rest. Mittelfristig wollen die Eigner Wintershall Dea an die Börse bringen. Mit dem Abschluss des Geschäfts rechnet BASF im ersten Halbjahr 2019. Zuvor muss es von diversen staatlichen Stellen genehmigt werden.

Die LetterOne-Gruppe des russischen Milliardärs Mikhail Fridman hatte Dea mit Hauptsitz in Hamburg 2014 zunächst für rund 5,1 Milliarden Euro vom Stromversorger RWE übernommen. BASF hatte damals ebenfalls Interesse gezeigt, jedoch den Kürzeren gezogen. Dea übernahm dann 2015 vom Energiekonzern Eon dessen Öl- und Gasquellen in der norwegischen Nordsee für 1,6 Milliarden US-Dollar.

Wegen Änderungen für die Bilanzierung der Kasseler BASF-Tochter Wintershall passt der Konzern seine Jahresprognosen an. So soll das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) nun leicht unter dem angepassten Wert für 2017 von 7,6 Milliarden Euro liegen. Beim Ebit rechnet BASF mit einem deutlichen Rückgang im Vergleich zu den 7,6 Milliarden Euro aus dem Vorjahr. Der Umsatz soll hingegen weiter leicht über den 61,2 Milliarden Euro von 2017 liegen. (dpa/mwe)

Wintershall investiert zwei Milliarden Euro in Norwegen