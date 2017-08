VetterTec: Technologie aus Kassel begeistert weltweit

Wo immer in der Nahrungsmittelindustrie in industriellen Prozessen große Mengen von Produktionsrückständen oder Vorprodukten mitunter in Sekunden entwässert und/oder getrocknet werden müssen, sind sie nicht weit: die Spezialisten der VetterTec GmbH aus Kassel.

+ Blick in die Konstruktion: Der technische Produktdesigner Eduard Morasch erstellt die Detailzeichnungen für eine neue Schneckenpresse. © VetterTec Denn genau diese beiden Jobs beherrscht der Hersteller entsprechender Anlagen wie kaum ein anderer – und das weltweit. Ob bei der Entwässerung und Trocknung von Biertreber und Destillationsrückständen bei der Alkoholgewinnung oder bei der Trocknung von Stärke- und Glutenpulver, die Wahrscheinlichkeit dabei auf Anlagen aus Kassel zu treffen, ist groß. Besonders in der Stärke-Herstellung. Denn dort hat VetterTec nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Holst einen Marktanteil von 20 bis 25 Prozent. Auch in Osteuropa und Südostasien sind die Anlagen sehr gefragt.

Das Geschäft brummt: Der Auftragseingang ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Der Grund dafür: „Zum einen werden die Aufträge tendenziell größer, zum anderen läuft es in Russland und Osteuropa richtig gut“, sagt Holst. Und Holst ist sicher, dass sich das Geschäft auch weiter gut entwickeln wird.

Kontinuierlich neue Stellen

Deshalb schafft der Betrieb auch kontinuierlich neue Stellen. Insbesondere in den Bereichen Verfahrenstechnik und Maschinenbau ist das Unternehmen immer auf der Suche nach neuen und motivierten Mitarbeitern. Derzeit arbeiten 99 Mitarbeiter für VetterTec in Kassel. Insgesamt sorgen rund 140 Mitarbeiter an drei Standorten für den Erfolg des Unternehmens.

Global Player

Seit über 85 Jahren entwickelt und produziert VetterTec Anlagen für die industrielle Trocknung und Entwässerung, immer genau auf den Kunden zugeschnitten. So entstehen am Standort in Kassel pro Jahr etwa 24 Röhrenbündeltrockner und 20 Schneckenpressen. Ein zweiter Standort für Flash- und Ringtrockner befindet sich in der Nähe von London. Die Niederlassung in Nordamerika, die erst vor wenigen Monaten gegründet wurde, kann bereits erste Erfolge verzeichnen und eine weitere Vertriebs-Niederlassung in China wird aktuell neu aufgestellt – VetterTec ist ein echter Global Player mit nordhessischen Wurzeln. (nh)