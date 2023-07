Nach E-Desaster: Volkswagen verbündet sich mit chinesischen Autobauern

Analyse

+ © Nancy Heusel/Imago Zeitenwende für VW: Die Elektro-Serien sind Ladenhüter, Chinas Konzerne zum Teil technisch überlegen. © Nancy Heusel/Imago

Mithilfe chinesischer Partner und Konkurrenten will Volkswagen den Rückstand auf dem weltgrößten Pkw-Markt aufholen.

Dazu schließt die Hauptmarke VW mit dem Autobauer Xpeng eine Kooperation. Audi wiederum übernimmt zeitweise die E-Plattform von SAIC. Die Bindung an China wird dadurch enger denn je.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie China.Table am 27. Juli 2023.

Dass angesichts mieser Verkaufszahlen im Volkswagen-Konzern etwas im Schwange ist, haben die meisten Automarktexperten geahnt. Und doch dürfte diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen. Europas größter Autobauer will mithilfe chinesischer Konkurrenten den Rückstand insbesondere in der Elektromobilität aufholen und auf diese Weise seinen Absturz auf dem weltgrößten PKW-Markt aufhalten.

Dazu arbeitet die Hauptmarke VW mit dem chinesischen E-Autobauer Xpeng ab sofort langfristig zusammen bei Elektromobilität, Software und selbstfahrenden Autos. Unterlegt werde die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen 700 Millionen Dollar bezahle, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg mit.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Geplant sind zunächst die gemeinsame Entwicklung zweier Elektro-Modelle für das Mittelklasse-Segment von VW. Sie sollen in der noch relativ neuen Fabrik der Wolfsburger im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui gebaut werden und 2026 auf den chinesischen Markt kommen. VW baut den Standort Hefei derzeit zu einem neuen Produktions- und Entwicklungszentrum aus.

Audi baut auf Elektro-Plattform von SAIC

Damit nicht genug: Zugleich teilte der Konzern mit, dass die Volkswagen-Tochter Audi ein strategisches Abkommen mit dem Joint Venture-Partner SAIC unterzeichnet habe. Kern dieser Zusammenarbeit wird zunächst die Übernahme der Elektroplattform von SAIC für die Audi-Modelle A3 und A4 sein. Bis 2027 wolle Audi mit SAIC eine gemeinsame E-Plattform entwickelt haben.

Das Problem, dass die Ingolstädter derzeit haben: Die E-Autos, die auf dem MEB-Baukasten von Audi aufbauen, sind aus Sicht der chinesischen Kunden zu schlecht vernetzt, sie laden zudem zu langsam und haben auch weniger Leistung als die chinesische Konkurrenz. SAIC soll also in den nächsten Jahren Schützenhilfe leisten, bevor sich Audi mit einer neuen Plattform auf den chinesischen Markt wagt.

Die SAIC-Plattform soll für die Mittelklasse-Modelle ausgelegt sein, während Audi mit dem zweiten Partner FAW Elektro-Fahrzeuge der Oberklasse bauen will. Es wird das erste Mal sein, dass der VW-Konzern das Herzstück eines Elektroautos von chinesischen Partnern bezieht.

China: Vom Schüler zum Meister

Beide Beschlüsse zeigen, wie weit die chinesischen E-Autobauer der deutschen Konkurrenz bereits überlegen sind. Und was noch viel schwerer wiegt: Ohne Hilfe aus der Volksrepublik ist die chinesische Konkurrenz offenbar nicht mehr zu schlagen.

SAIC ist zwar seit Beginn des Volkswagen-Geschäfts in China einer von zwei großen Joint Venture-Partnern. Doch dabei hat der chinesische Autobauer fast vier Jahrzehnte lang zu den Deutschen aufgeschaut und wollte von ihnen lernen. Das Verhältnis hat sich nun erstaunlich schnell umgekehrt.

Xpeng ist klein

VW versucht noch, die eigene Schwäche herunterzuspielen. „Wir kaufen keine Technologie ein, sondern entwickeln gemeinsam Fahrzeuge“, beteuert Volkswagen-China-Chef Ralf Brandstätter bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zumindest bis 2027 ist aber genau das geplant: der Einkauf von Technologie. Und ob der Volkswagen-Konzern wirklich mit den chinesischen Partnern künftig Elektroplattformen entwickeln wird, ist noch gar nicht ausgemacht. Die Gespräche laufen noch.

Xpeng ist einer der vielen chinesischen Newcomer im E-Auto-Segment – und nicht einmal der Innovativste. Seit 2014 überhaupt erst auf dem Markt, gehört das private und von mehreren Internet-Konzern unterstützte Unternehmen mit Sitz in Guangzhou zu den eher kleineren Autobauern. Es rangierte laut dem Branchenverband CPCA bei E-Autos im ersten Quartal gerade mal auf Rang zwölf im Land. Das Unternehmen punktet eher durch clevere Marketing-Konzepte als durch Größe.

VW findet sich in der Nische wieder

Mit Abstand an der Spitze steht seit kurzem BYD. Der einstige Batterie-Hersteller hat Volkswagen als Nummer eins am Gesamtmarkt verdrängt, also einschließlich der noch dominierenden Verbrennerautos. VWs starke Position zwei liegt allein an den Verbrennern. In der Elektromobilität fristen VW und Audi ein Nischendasein.

Bei den Batterie-Fahrzeugen gingen die Verkaufszahlen der Wolfsburger in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gar um 1,6 Prozent auf 62.400 Autos zurück. Angepeilt sind für das Gesamtjahr bisher rund 200.000. BYD verkauft zehnmal mehr E-Autos als VW. Und Audi hat in der Volksrepublik bei E-Autos komplett den Anschluss verloren, im ersten Quartal setzten die Ingolstädter gerade einmal gut 3.000 batteriegetriebene Fahrzeuge ab. (Von Felix Lee)