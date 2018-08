VW verdient im ersten Halbjahr fast sieben Milliarden Euro - Probleme bleiben

Weltweit gefragt: Im ersten Halbjahr 2018 lieferte Volkswagen 5,5 Millionen Autos aus. Dem Konzern brachte das ein Plus bei Umsatz und Gewinn ein. Das Foto zeigt Neufahrzeuge, die in Emden zur Verschiffung bereitstehen.

Wolfsburg. Im zweiten Quartal verdiente VW zwar im Tagesgeschäft überraschend viel Geld, aber VW-Chef Herbert Diess schwört den Konzern dennoch auf ein hartes zweites Halbjahr ein.

Volkswagen-Chef Herbert Diess will die Probleme mit neuen Abgastests auch zum Aufräumen im Konzern nutzen. Der seit etwas mehr als 100 Tagen amtierende Österreicher will sich bei seinem Anspruch, den weltgrößten Autobauer schneller und flexibler zu machen, nicht von mauen Aussichten für das zweite Halbjahr bremsen lassen.

Eine Übersicht über Baustellen und Erfolgsspuren:

Problem Abgastests

Weil VW bei der Zertifizierung von Automodellen mit dem neuen Abgastest WLTP nicht nachkommt, droht dem Konzern bei Auslieferungen und Gewinn in den kommenden Monaten eine Durststrecke. „Wir werden über drei Monate voraussichtlich 30 bis 50 Prozent weniger Varianten anbieten können“, sagte Diess gestern in Wolfsburg.

VW muss bei mehr als 260 Motor- und Getriebekombinationen nachmessen und neu zulassen. Diess will die Gelegenheit nutzen: Seit vielen Jahren gilt die Zahl der Modellvarianten im VW-Konzern als zu hoch. Das treibt die Kosten in der Entwicklung. Das Unternehmen werde das Angebotsportfolio in den kommenden Jahren auch angesichts der teuren Verzögerungen bei den Abgastests reduzieren, sagte der VW-Chef.

Teurer Skandal

Nach wie vor liegt der Dieselskandal VW mit weiteren Milliardenkosten schwer im Magen. Der Konzern stellte nun zusätzliche 600 Millionen Euro für Rechtsverteidigungskosten zurück. Zudem brummte die Staatsanwaltschaft Braunschweig den Wolfsburgern im Juni ein Bußgeld von einer Milliarde Euro wegen Aufsichtspflichtverletzungen rund um die Dieselaffäre auf. Damit steigt die Diesel-Rechnung insgesamt auf bisher 27,4 Milliarden Euro.

Die Sonderbelastungen sorgten auch dafür, dass der Gewinnanstieg im zweiten Quartal unterm Strich mit 6,8 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro deutlich schmaler ausfiel als beim operativen Ergebnis, das vor Sondereinflüssen um 22,7 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro wuchs. Die Konzernprognose von 6,5 bis 7,5 Prozent Betriebsgewinn vom Umsatz wird VW nur noch unter Ausklammerung der Sondereinflüsse erreichen.

Verkauf läuft und läuft

Beim Absatz seiner zwölf Fahrzeugmarken hat Volkswagen einen guten Lauf – und kann die Belastungen finanziell weitgehend abfedern. Besonders stark stieg der Umsatz in der Kernmarke VW um 7,7 Prozent. Einzig Bentley schrieb rote Zahlen. Zwischen April und Juni kletterten die Auslieferungen im Jahresvergleich um knapp sieben Prozent auf 2,8 Millionen Fahrzeuge. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 61,1 Milliarden Euro.

Dass der Konzern vor allem bei teureren Autos besser da steht und auch bei Kostensenkungen vorankommt, sorgte im abgelaufenen Quartal für einen deutlich besseren Betriebsgewinn. Die im Dax notierte Vorzugsaktie verlor bis zum Handelsschluss 3,69 Prozent auf 146,60 Euro. (dpa/afp/wll)