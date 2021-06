Auch Volkswagen verkündet Verbrenner-Aus: Bald ist endgültig Schluss

Abschied naht

+ © Jens Büttner/dpa E-Offensive: Auch Volkswagens VW-Kernmarke will sich schon bald vom Verbrennungsmotor verabschieden. © Jens Büttner/dpa

Volkswagen bereitet den endgültigen Abschied vom Verbrenner vor. Das macht VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer mehr als deutlich – und nennt einen konkreten Zeitpunkt für das Aus.

Wolfsburg – Dass die Europäische Union vor einer weiteren Verschärfung ihrer Klimaziele steht, hat auch erhebliche Auswirkungen auf Deutschlands größten Automobilkonzern Volkswagen*. Nach neuen Überlegungen der EU sollen die CO2-Emissionen in der Staatengemeinschaft bis zum Jahr 2030 um 60 Prozent reduziert werden – statt, wie bislang vorgesehen, um 55 Prozent. Bis 2035 könnte der Grenzwert sogar auf null sinken. Das entspräche faktisch einem Verbot des Verbrennungsmotors.

Laut VW-Vertriebschef Klaus Zellmer sei Volkswagen auf eine Verschärfung der Gesetzeslage, die in Deutschland möglicherweise über die EU-Vorgaben hinausgehen könnte, vorbereitet. Bis zum Jahr 2030 wolle der Wolfsburger Autobauer den Anteil Batterie-elektrischer Fahrzeuge (= Elektroautos) an seinem europäischen Gesamtabsatz auf bis zu 70 Prozent erhöhen. Das wären zehn Prozent mehr, als der Gesetzgeber dann mutmaßlich vorschreibt. Allerdings werde es auch Märkte geben, in denen bereits früher nur noch E-Autos erlaubt sein dürften – beispielsweise in den skandinavischen Ländern. Alle Details zum baldigen Verbrenner-Aus bei VW und wann Volkswagen komplett klimaneutral sein möchte, lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA