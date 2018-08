Vollbeschäftigung in Nordhessen rückt in Griffweite

Nordhessens Arbeitsmarkt kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung nach der jetzigen Methodik gab es so niedrige Arbeitslosenzahlen.

Aktuell liegt die Quote bei 4,4 Prozent und damit einen Zehntelpunkt unter der des Landes Hessens, was erstmals im Frühjahr so war, und 0,8 Punkte unter dem Bundesschnitt. 2005, als die Erwerbslosigkeit auch bundesweit ihren Höhepunkt erreicht hatte, lag die vom Regionalmanagement ermittelte Nordhessen-Quote bei 11,8 Prozent und damit knapp über der des Bundes (11,7), aber 2,1 Punkte über dem Landesschnitt.

Der aktuell gute Nordhessen-Wert ist umso bemerkenswerter als die Stadt Kassel traditionell eine verhältnismäßig hohe Quote ausweist und den regionalen Schnitt verschlechtert. Seit dem Negativrekord von 19,2 Prozent im Jahr 2005 sank die Quote auf aktuell 7,4 Prozent, aber gegenüber den ländlich strukturierten Landkreisen ist sie in etwa doppelt so hoch. Der Grund: Kassel ist die einzige Großstadt in Nordhessen, und soziale Probleme konzentrieren sich meist in Ballungszentren.

Aber auch zwischen den fünf Landkreisen Nordhessens gibt es große Unterschiede. Die beste Quote weist derzeit mit 3,2 Prozent der Schwalm-Eder-Kreis aus – nach Fulda der beste Hessen-Wert. Damit hat jener Kreis bereits im Juli dem langjährigen Spitzenreiter Waldeck-Frankenberg mit derzeit 3,5 Prozent den Rang abgelaufen. Binnen eines Jahres sank die Quote in Schwalm-Eder um 1,1 Punkte – so stark wie in keinem anderen Kreis Nordhessens.

Gründe sind unter anderem der Beschäftigungsaufbau bei B.Braun Melsungen und bei Sartorius Stedim Systems in Guxhagen sowie die Inbetriebnahme des neuen Rossmann-Zentrallagers in Malsfeld, aber auch der gute Lauf bei Volkswagen in Baunatal, wohin tausende Schalm-Eder-Bewohner zur Arbeit pendeln.

Auch die Landkreise Kassel (3,7) und Hersfeld-Rotenburg (3,9) glänzen mit Quoten unter vier Prozent. Einzig der Werra-Meißner-Kreis weist mit 4,7 Prozent deutlich mehr aus, was mit der einstigen Zonenrandlage und der verhältnismäßig schlechten Verkehrsanbindung zu tun hat. Und dennoch hat auch jener Bereich kräftig aufgeholt. Zur Jahrtausendwende lag die Quote dort bei 13,4 Prozent.

Nach volkswirtschaftlicher Definition herrscht bei einem Wert unter drei Prozent Vollbeschäftigung. Der Schwalm-Eder-Kreis ist davon nicht weit entfernt. Aber an Quoten etwa zahlreicher bayerischer Landkreise kommt Nordhessen lange nicht heran. Landesweit liegt Bayern bei 2,9 Prozent, in einer ganzen Reihe von Kreisen steht sogar eine Eins vor dem Komma. Spitzenreiter seit Jahren: der Landkreis Eichstätt in Oberbayern. Dort liegt die Erwerbslosenquote aktuell bei 1,4 Prozent.

Den Negativrekord hält übrigens nicht eine ostdeutsche Region, sondern die Stadt Gelsenkirchen: 13,1 Prozent, gefolgt von Bremerhaven mit 12,4 Prozent.

