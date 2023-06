„Haben am stärksten gelitten“ – Kommt jetzt endlich die Absicherung im Alter für Selbstständige?

Von: Lisa Mayerhofer

Die Vorsorgepflicht für Selbstständige soll offenbar schon im kommenden Jahr eingeführt werden. (Symbolbild) © imago images/Daniel Ingold

Lange wurde diese Reform auf die lange Bank geschoben – nun soll sie noch diesen Herbst vorgestellt werden: die Vorsorgepflicht für Selbstständige. Eine Expertin erklärt, was das bedeutet.

Berlin – Während Angestellte automatisch über ihr Gehalt in die Rentenkassen einzahlen und daraus später eine gesetzliche Rente erhalten, müssen Selbstständige alleine vorsorgen. Im Alter sind sie also auf das Geld angewiesen, das sie vorher selbst zurückgelegt und investiert haben.

Vorsorgepflicht für Selbstständige: Was kommen könnte

Das soll sich nun ändern – mit der Vorsorgepflicht für Selbstständige, die schon im kommenden Jahr eingeführt werden soll. Die Pläne dazu sollen schon im Herbst dieses Jahres vorgelegt werden. Geplant ist die Reform eigentlich schon länger – sie verschob sich aber durch die Corona-Pandemie.

Einem älteren Eckpunktepapier aus Heils Ministerium zufolge soll die Vorsorgepflicht dann für alle selbstständig arbeitenden Berufstätigen gelten, die bisher nicht für das Alter vorsorgen. Zudem sollen alle bis dahin nicht versicherungspflichtigen haupt- und nebenberuflich selbstständig Arbeitenden unter 35 Jahren einen Pflichtbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, schreibt finanzen.de.

Alternativ könnten die Betroffenen auch einen Vertrag abschließen, der ähnliche Leistungen aufweisen kann – wie etwa einen Versicherungsschutz im Alter oder bei Erwerbsminderung. Die alternative Vorsorgeform müsse dann zudem insolvenz- und pfändungssicher sein sowie eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus ermöglichen.

Je nachdem wie streng diese Vorgaben ausgelegt werden, kann es aber sein, dass keine private Altersvorsorgemöglichkeit diese Kriterien erfüllen kann. Dann bliebe den Selbstständigen ausschließlich die gesetzliche Rentenversicherung. Doch noch sind die Angaben für die Vorsorgepflicht zu schwammig, um eine konkrete Aussage treffen zu können. Auch die Mindesthöhe der Beiträge ist noch nicht bekannt.

Selbstständige laut Umfrage für verpflichtende Altersvorsorge

Die Selbständigen selbst scheinen einer Vorsorgepflicht nicht abgeneigt zu sein. Einer Yougov-Umfrage aus dem Jahre 2021 zufolge sprach sich der überwiegende Teil der Selbstständigen für eine Vorsorgepflicht aus, berichtet das Handelsblatt. Die Angst vor Altersarmut in dieser Gruppe sei besonders hoch.

Für Henriette Wunderlich vom Sozialverband Deutschland (SoVD) kein Wunder: „Die Selbstständigen haben während der Corona-Pandemie mit am stärksten gelitten – auch wegen der mangelnden Absicherung“, erklärt die Rentenexpertin. „Es wird Zeit, dass da was kommt.“

Sozialverband Deutschland für Integration in gesetzliche Rentenversicherung

Der SoVD würde eine Vorsorgepflicht für Selbstständige begrüßen. Wichtig sei dabei aber, dass man die Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung integriere. Das würde die Gefahr einer Altersarmut mindern. „Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein gutes System – krisenfest, zuverlässig und sicher.“ Die Alternativen zur Rentenversicherung – wie beispielsweise Investitionen in die Aktienmärkte – würden diese Sicherheiten dagegen nicht bieten. „Bei börsenbasierten Altersvorsorgemöglichkeiten sind die Rentenauszahlungen zum Beispiel marktabhängig. Und es ist schwer vorherzusehen, in welcher Lage die Börsen sich befinden, wenn man in Rente gehen möchte“, erklärt die Expertin.

Ein weiterer Vorteil der Vorsorgepflicht sei, dass die Rentenkassen durch die zusätzlichen Beitragszahler gestärkt werden. „Durch die Pflicht würden auch die zahlungskräftigen Selbstständigen in die Rentenkassen einzahlen und nicht nur die, die es schwer haben“, erklärt Wunderlich. Bei der Beitragshöhe werde es allerdings spannend: „Wird die Höhe so bemessen sein, dass es für eine gute Rente ausreicht? Oder wird sie sehr niedrig ausfallen, was dazu führen könnte, dass doch wieder das Risiko einer Altersarmut besteht?“, fragt sich die Expertin.

Spannend wird auch werden, wie die FDP als Koalitionspartner der SPD eine Begrenzung der Vorsorgepflicht auf die gesetzliche Rentenversicherung aufnehmen würde: Die Partei forderte schon vor Jahren bei einer Vorsorgepflicht mehr Wahlmöglichkeiten für Selbstständige – und positionierte sich damit gegen eine Festlegung auf die gesetzliche Rentenversicherung.