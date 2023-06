VW vor „größtem Umbau seit Jahrzehnten“: Ein deutsches Werk steht komplett auf der Kippe

Volkswagen fährt der Konkurrenz bei wichtigen Eckwerten hinterher. Auch in China droht der Konzern den Anschluss zu verlieren. Jetzt will der neue VW-Boss radikal umsteuern.

Wolfsburg - Volkswagen steht ein großer Umbruch bevor. Den Konzern erwartet der „größte Umbau seit Jahrzehnten“, zitiert das Handelsblatt einen Manager aus der Topebene. Grund ist, dass im Branchenvergleich zu wenig Gewinn in den Kassen hängenbleibt. Zudem lässt das Geschäft in China und den USA stark zu wünschen übrig und in Europa sich die Aussichten trüben.

VW vor umfassendem Umbau: Zahl der Modelle soll kräftig gesenkt werden

Darum will VW-Chef Oliver Blume etwas erreichen, an dem seine Vorgänger gescheitert sind. So sollen zunächst die Kosten in Einkauf und Vertrieb gesenkt und dann das Konzerngefüge umgebaut werden. In Summe sollen die Maßnahmen konzernweit das Ergebnis um über fünf Milliarden Euro steigern. Dies soll VW finanzielle Spielräume für schnellere technische Entwicklungen und die Verbesserung der Position in China und Nordamerika bieten.

Im Zentrum des Umbaus sollen die Kernmarke VW und die Tochter Audi stehen. Allein die Markengruppe Volumen, zu der neben VW auch Skoda und Seat/Cupra gehören, soll drei Milliarden Euro einsparen. Dazu sollen doppelte Entwicklungsarbeiten vermieden, die Produktion umgebaut und das Angebot verkleinert werden. Die Marke VW soll mit zehn Modellen auskommen, Skoda mit der Hälfte und Cupra mit drei oder vier Autos.

VW soll komplett umgebaut werden: Problemkind Audi steht weiter vor schwierigen Zeiten

Vor allem bei Audi liegt einiges im Argen. Seit dem Dieselskandal wurden von der Marke keine größeren Entwicklungen mehr auf den Markt gebracht. Da hilft es nicht, dass sich Audi innerhalb des Konzerns in einer schwierigen Position befindet. Die Marke soll künftig die Verantwortung für die Plattform der Mittelklasse übernehmen. Das heißt, dass Audi bei Entwicklungen, die in den Volumenbereich ausstrahlen, sich mit VW abstimmen muss, diese Marke trägt im kleinen Fahrzeugsegment die Plattformverantwortung. Geht es Richtung Oberklasse, ist eine Abstimmung mit der für die Luxusklasse verantwortliche Marke Porsche notwendig.

Eine wichtige Rolle beim Umbau spielen auch die Werke, vor allem die in Deutschland. Denn diese sind teuer und schlecht ausgelastet. So könnten in dem Werk in Osnabrück, in dem unter anderem der T-Roc Cabriolet gefertigt wird, künftig Porsche-Modelle gebaut werden. Das Werk in Dresden könnte laut Handelsblatt sogar ganz geschlossen werden.

VW soll komplett umgebaut werden: Kapazität des Stammwerks in Wolfsburg wird reduziert

Federn wird auch das Stammwerk in Wolfsburg lassen müssen. Die Kapazität soll auf etwa 600.000 Fahrzeuge gesenkt werden. Damit einher geht eine Kürzung oder Streichung von Schichten. Der Personalüberhang soll jedoch nicht durch Entlassungen, sondern über die Fluktuation abgebaut werden. Wenn Leute gehen, werden die frei gewordenen Stellen nicht mehr nachbesetzt.

Zudem sollen die Werke der Volumenmarken markenübergreifend ausgelastet werden. In Zukunft könnten dann Modelle von Skoda, Cupra und VW von einem Band laufen. Vorbild ist der künftige Elektrokleinwagen ID.2, der für alle Marken in Spanien bei Seat gefertigt werden wird.

Wie es weitergehen wird, soll sich wohl bereits am Dienstag (13. Juni) entscheiden. Dann will sich der Aufsichtsrat mit dem Thema Umbau befassen.