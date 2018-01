VW entschuldigt sich für Tierversuche mit Abgasen in den USA

Laut einem Bericht soll Volkswagen in den USA Abgastests mit Tieren gemacht haben. Der Konzern nimmt nun dazu Stellung.

Washington - Nach Berichten der "New York Times" über Tierversuche in den USA im Zusammenhang mit Abgastests hat sich der Volkswagen-Konzern für die Praktiken entschuldigt. Volkswagen "distanziert sich klar von allen Formen der Tierquälerei", erklärte das Unternehmen am Wochenende. Tierversuche stünden in keiner Weise mit den VW-Standards in Einklang. "Wir entschuldigen uns für das Fehlverhalten und die Fehleinschätzung Einzelner."

VW reagierte damit auf einen Bericht der "NYT", wonach 2014 bei einem Experiment in den USA zehn Affen Dieselabgase eines VW einatmen mussten. Demnach sollen deutsche Autobauer das Experiment finanziert haben, um zu beweisen, dass die jüngsten Dieseltechnologien sauberer sind als ältere Modelle. Der Zeitung zufolge war die mittlerweile aufgelöste Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) für die Studie verantwortlich.

VW erklärte dazu, die EUGT sei 2007 als unabhängiges Forschungsinstitut von BMW, Daimler, Volkswagen und Bosch gegründet worden, und alle Vereinsmitglieder hätten "gleichberechtigt zusammengearbeitet". Die EUGT habe das US-Institut Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) mit der Studie beauftragt. Aufgelöst wurde die EUGT demnach Ende Juni vergangenen Jahres, ohne dass damals die "abschließenden Ergebnisse der Studie" vorgelegen hätten.

