Die Abteilung Q: Getriebe & Co im Test bei Volkswagens Qualitätssicherung

Jedes der 15.000 Getriebe, die das VW-Werk in Baunatal täglich verlassen, kommt in der Qualitätssicherung auf den Prüfstand: Gänge durchschalten, Betrieb simulieren.

Martin Strassburg ist fasziniert von seinen Job. „An manchen Tagen arbeite ich bis 22.30 Uhr, um mich dann auf dem Weg in meine Kasseler Wohnung noch in die Schlange der Spätschichtler einzuordnen“, witzelt der Maschinenbau-Ingenieur über sich selbst. Am Wochenende ziehe es ihn dann aber doch zu seiner Frau nach Braunschweig.

Qualitätssicherung für Getriebe und Gießerei

Strassburg (58) leitet seit Anfang des Jahres im VW-Werk Kassel die Qualitätssicherung für die Geschäftsbereiche Getriebe und Gießerei. Sein später Feierabend ist kein Indiz für größere Sorgen am Standort, sondern einzig Strassburgs Begeisterung geschuldet: „Endlich bin ich bei Volkswagen angekommen, weil es so ein toller Laden ist, wenn ich das mal so flapsig sagen kann.“ Seit 34 Jahren arbeitet er in der Autoindustrie – verschiedene Unternehmen, unterschiedliche Posten in der Produktion, der technischen Entwicklung und im Bereich After Sales.

+ Prüfen im laufenden Betrieb: Ingenieur Walter Weber hat sich den neuen Golf vorgenommen. Seit 2014 also nun Qualitätssicherung bei VW, im September 2015 wird die Dieselkrise öffentlich. Das schreckt Strassburg nicht: „Krise kann ich, habe schon viele in meinen Berufsjahren erlebt.“ Rückrufe gesteuert, die Zollfahndung im Haus gehabt, weil ein Mitarbeiter eines anderen Arbeitgebers Erlöse in die eigene Tasche umgelenkt habe. „Jede Krise ist auch eine Chance gewesen, etwas besser zu machen“, sagt er. An Tagen, wenn Teile nicht geliefert werden, Probleme in Prozessen auftauchen, werden er und seine 500 Mitarbeiter erst sichtbar. „Wir kontrollieren nicht die Lkw-Ladungen, sondern sorgen dafür, dass die Prozesse in der Fabrik und bei den Lieferanten so aufgesetzt sind, dass keine schlechten Teile produziert werden“, erklärt Strassburg. Ein Fehler sollte nicht mehr als einmal auftreten.

Dafür brauche es eine gute Unternehmenskultur: „Wenn ein Fehler auftaucht, soll sich der Mitarbeiter nicht wegducken, weil er Angst hat, entlassen zu werden, sondern sich melden, um den Schaden zu begrenzen.“ Wichtig sei für alle – vom Chef bis zur Aushilfe in der Halle – „dass wir unsere Lektionen daraus lernen“.

Lesen Sie auch: Wie VW in Kassel jedes Jahr zehntausende Aggregate wieder fit macht

Qualitätssicherung Abgasanlagenfertigung

Das gilt auch für die Abgasanlagenfertigung. „Am Standort haben wir ein Konzernreferat Abgasanlagen etabliert, hier prüfen wir die Fertigung der Teile, die vor Ort hergestellt werden und schauen auf die 100prozentige Qualität. Entscheidend ist, dass dies mit den Vorgaben der Entwicklung übereinstimmt“, erklärt Strassburg.

+ In der Prüfwerkstatt: Sicherheitstechniker Uwe Rehor checkt am Lastprüfstand das Hybridgetriebe DQ 400e.

Jedes der 15.000 Getriebe, die das Werk täglich verlassen, kommt auf den Prüfstand: Gänge durchschalten, Betrieb simulieren (VW Kassel verbaut täglich 600 Tonnen Stahlblech zu Getrieben). Muht oder eckt das Getriebe? Dafür gibt es diverse Prüfstände und Werkstätten auf dem Gelände. Geht etwas schief, könne die erste Reaktion emotional ausfallen, aber dann sollte die Analyse laufen und die umfasst auch Prozesssicherheit. Lohnt es sich, beschädigte Teile auszusortieren? In Zeiten, wo jedes Teil Just-in-Time am Band zu stehen hat, kann ein Stillstand, und damit der Totalausfall in der Fertigung, nur das letzte Mittel sein. Das Sortieren übernimmt eine Fremdfirma mit 100 Mitarbeitern, die anhand von VW definierten Kriterien entscheidet, ob etwa die Schraube in Ordnung ist.

+ Durchleuchten die Mechatronik eines E-Antriebs: Elektroingenieure Mert Öztürk und Simon Küpper.

Reicht dies nicht aus, schlägt die Stunde der Qualitäter: Ersatzlieferant finden, 1-B-Zulieferer erneut prüfen, womöglich nachqualifizieren und mit Auflagen zum 1A-Lieferanten aufwerten. Drei Jahre vor Serienstart beginnt Strassburgs Mannschaft mit der Entwicklung der Lieferanten. Drei bis sechs Monate vor Serienstart wird der Zulieferer erneut geprüft, ob er die Menge der Teile in der geforderten Qualität herstellen kann, die richtigen Maschinen und das Werkzeug hat und genügend Fachkräfte.

Dann folgen zwei Tage Probearbeiten. Denn die Qualitätssicherer kümmern sich auch um die Prozesssicherheit bei Zulieferteilen. Ist VW Kassel Typführer, ist es auch für die Folgewerke wie zum Beispiel China verantwortlich.