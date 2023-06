Verkaufsschlager von VW: Limitierte Golf-Version innerhalb weniger Minuten vergriffen

Von: Markus Hofstetter

Kaum erhältlich, war eine limitierte Golf-Version schon ausverkauft. Der saftige Preis war offenbar kein Hindernis für die Liebhaber, schnell zuzuschlagen.

Wolfsburg – Wer nicht schnell genug in die Tasten haute, ging leer aus. Am vergangenen Freitag (2. Juni) um 10 Uhr ging eine streng limitierte Golf-Version in den Verkauf. Wie Volkswagen kurz darauf auf Twitter mitteilte, waren innerhalb von acht Minuten alle Exemplare komplett ausverkauft.

Limitierte Golf-Version in Minuten ausverkauft: Nur 333 Fahrzeuge werden produziert

Das mag nicht nur an der geringen Stückzahl gelegen haben, nur 333 Fahrzeuge werden gebaut, sondern auch an dem Modell selbst. Denn dabei handelt es sich um den „Golf R 333“, der seinem Serienbruder, dem „Golf R“, in allen Belangen die Schau stiehlt.

Die limitierte Version wartet mit 333 PS auf. Das sind 13 PS mehr als der „Golf R“ und damit die stärkste bisher gelieferte Golf-Motorleistung. Das Drehmoment wird mit 420 Newtonmetern angegeben. In 4,6 Sekunden sprintet der „Golf R 333“ von 0 auf 100 km/h, ein „Best in Class“-Wert, wie Volkswagen betont. Erst bei 270 km/h ist Schluss.

Die limitierte Auflage des „Golf R 333“ waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft © Volkswagen

Limitierte Golf-Version: Plakette mit fortlaufender Nummerierung visualisiert Exklusivität

Zu den Features zählt unter anderem auch ein R-Performance Torque Vectoring inklusive Fahrdynamikmanager, das für mehr Kurvenstabilität sorgen soll. Die glücklichen Besitzer, die auf dem Nürburgring ihre Runden drehen wollen, ermöglichen die Fahrmodi „Drift“ und „Special“ zusätzlichen Fahrspaß.

Ab Werk wird das Fahrzeug in einer limonengelben Lackierung ausgeliefert, die es im Straßenverkehr mit Sicherheit zu einem Hingucker machen wird. Eine Plakette mit fortlaufender Nummerierung im Interieur lässt bei den Fahrern visuell ein Gefühl von Exklusivität aufkommen.

Limitierte Golf-Version: Käufer müssen über 76.000 Euro auf den Tisch legen

Doch für die Käufer gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Die Produktion aller 333 Fahrzeuge soll erst im September dieses Jahres in Wolfsburg starten, sodass den Kunden ab Oktober die ersten Exemplare übergeben werden können.

Der saftige Preis von 76.410 Euro dürfte kein Hindernisgrund für die Liebhaber gewesen sein, einen „Golf R 333“ zu kaufen. Zum Vergleich: der „Golf R“ ist bereits ab 54.880 Euro zu haben.