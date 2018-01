Teilhaben an der Gesellschaft

Das Gesundheitssystem ist im Wandel. Zum 1. Januar 2018 sind Neuerungen aus dem Bundesteilhabegesetz in Kraft getreten. Inklusion wird dabei zum gesellschaftlichen Leitbild.

Im Fokus stehen nicht mehr die Begrifflichkeiten „Behinderung“ oder „Handicap“, sondern deren Auswirkungen. Es geht darum, allen gleichermaßen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und denjenigen neue Wege zu eröffnen, denen dies aufgrund ihrer Klassifizierung bisher nicht möglich war.

Soziale Rehabilitation

An etwas teilzuhaben, Teil eines Ganzen zu sein und den-noch eigenständig im individuell möglichen Rahmen mitzubestimmen, diese Möglichkeiten bieten auch die differenzierten Angebote der Wegbegleiter des Albert-Schweitzer-Familienwerks. Die Inklusion, die im Rahmen des erlassenen Bundesteilhabegesetzes greifen soll, ist im Leitbild der Wegbegleiter längst angekommen. Dort wird der Mensch als Experte in eigener Sache wahrgenommen und erhält sowohl professionelle Unterstützung, als auch Begleitung in Sachen Motivation und Veränderungswille. Soziale Rehabilitation nennt sich diese bei den Albert-Schweitzer-Wegbegleitern erprobte Alternative.