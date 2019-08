W&M Werbung und Messebau-Service GmbH:Die Profis für den Messe-Auftritt

Ein innovatives Produkt oder eine erstklassige Dienstleistung zu haben, ist nur ein Baustein des geschäftlichen Erfolgs. Genauso wichtig ist es, potenzielle Kunden von deren Vorzügen zu überzeugen – nicht nur verbal, sondern auch optisch.

Leistungsschauen und Fachmessen sind dabei beliebte und wichtige Plattformen der Präsentation. Ein gelungener Messe-Auftritt kann die „Initialzündung“ für eine erfolgreiche Vermarktung geben. Dafür braucht es Profis wie die Kasseler W&M Werbung und Messebau-Service GmbH. Seit fast 25 Jahren betreut das stetig wachsende Unternehmen die Messe-Aktivitäten vieler namhafter Kunden aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor – von der Planung und Konzeptionierung, über den Aufbau bis hin zum Abbau und zur Nachbereitung.

Individuelle Messestände

Seit dem Umzug in neue Büros und Lagerhallen im Kadruf-Industriepark in Kassel-Bettenhausen – unweit des bisherigen Firmensitzes – kann das Unternehmen seinen Kunden einen noch umfassenderen Service bieten. W&M Werbung und Messebau- Service GmbH gestaltet Messestände ganz individuell nach den Wünschen der Kunden, die von der langen Erfahrung, dem handwerklichen Geschick und dem Ingenieurwissen des 30-köpfigen, eingespielten Teams profitieren – gleich, ob es um einen kompakten Messestand von acht Quadratmetern oder um eine Hallen füllende Leistungsschau geht. Die Kasseler Messe-Experten setzen nicht nur Vorgaben der Kunden zu deren „Corporate Design“ bis ins Detail um, sondern bringen auch frische Ideen in die Planung des Messestands ein, wenn ihre Auftraggeber dafür offen sind. „Wir planen für unsere Kunden die ideale Kommunikationsinsel im wilden Messetrubel. Und das mit einem klaren Ziel: den Umsatz unserer Kunden zu steigern“, betont Geschäftsführer Gregor Schäfer.