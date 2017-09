Wettbewerb um E-Autos: Deutsche Autobauer sehen sich weit vorn

Elektroautos sollen der neue Trend in Deutschland werden.

Trend verpennt? Nein, glauben die deutschen Autobauer. Sie sehen sich im Wettbewerb um Elektroantriebe auf einen Spitzenplatz.

„Laut einer McKinsey-Studie sind wir heute schon einer der Leitanbieter und können 2025 sogar Weltmarktführer für Elektromobilität“ werden, sagte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Matthias Wissmann, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.“

Auf die Frage, ob die deutschen Anbieter einen „Trend verpennt“ hätten, sagte Wissmann wenige Tage vor Eröffnung der weltweit wichtigsten Branchenmesse IAA in Frankfurt: „Stimmt nicht. (...) Insgesamt sind heute bereits gut 30 Modelle von deutschen Herstellern auf dem Markt, im Jahr 2020 werden es mehr als 100 sein.“

Bislang sind deutsche Autofahrer allerdings kaum an E-Autos interessiert. In Deutschland sind laut Kraftfahrtbundesamt derzeit (Stand Anfang 2017) rund 45,8 Millionen Autos zugelassen. Anfang 2017 waren darunter 165 405 Hybridautos, was einem Anteil von 0,36 Prozent entspricht. Der Anteil reiner Elektroautos liegt nur bei 0,07 Prozent (34 022 Fahrzeuge). Nach Wissmanns Worten rechnet die Branche damit, dass E-Autos - entweder als Hybrid- oder als reine E-Mobile - bis 2025 bei den Neuzulassungen auf einen Anteil von 15 bis 25 Prozent kommen. Im vergangenen Jahr betrug der Anteil allerdings erst um die 1,7 Prozent.