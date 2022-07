Wie Amazon amerikanische Arbeitsbedingungen nach Europa exportiert

Eine Arbeiterin in der „Rebin“-Abteilung eines Warencenters in Breslau, Polen 2015. © CTK Photo/ Imago

In Osteuropa sorgen lockerere Arbeitsgesetze für Rekordproduktivität.

Nachdem die Beschäftigten in Deutschland angefangen haben zu streiken, wanderte das Unternehmen langsam Richtung Osteuropa. Die niedrigeren Löhne und die lockereren Arbeitsgesetze in Polen, Tschechien und der Slowakei nutzt Amazon, um von hier aus die Nachfrage in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern zu erfüllen – und erzielt damit noch höhere Gewinne als in Amazons Mutterland, den USA.

BuzzFeed.de berichtet über die Praktiken von Amazon und die resultierenden Arbeitsbedingungen, die schon Leben gekostet haben.