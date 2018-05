Wird der Rundfunkbeitrag nun vom Verfassungsgericht abgeschafft?

Karlsruhe. Seit seiner Einführung im Jahr 2013 sorgt der Rundfunkbeitrag für die Öffentlich-Rechtlichen für Ärger. Ab 16. Mai 2018 befindet nun sogar das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber.

Das Verfassungsgericht verhandelt also am 16. und 17. Mai 2018 an zwei tagen über die Rechtmäßigkeit der Gebühren, deren Erheber im Volksmund noch von einigen gern als GEZ bezeichnet wird. Dazu Fragen und Antworten:

Warum beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht nun mit dem Rundfunkbeitrag?

Es liegt eine Klage von drei Privatpersonen und dem Autovermieter Sixt vor. Das bestätigte das Gericht auf Nachfrage. Sie alle sind der Meinung, dass es sich bei dem Rundfunkbeitrag in Wirklichkeit um eine Steuer handelt, die die Länder so gar nicht erheben dürfen.

Besteht denn ein Unterschied zwischen einem Beitrag und einer Steuer?

Ja. Ein Beitrag ist im Grundsatz nicht an die Inanspruchnahme einer Leistung gebunden. Jede Wohnung muss derzeit den Rundfunkbeitrag zahlen, selbst wenn kein Fernseher darin steht. Bei einer Steuer wäre dies nicht der Fall.

Gibt es weitere Streitpunkte, die in Karlsruhe verhandelt werden?

Es geht in der Verhandlung auch darum, ob es rechtens ist, auch für Zweitwohnungen Rundfunkbeiträge zu erheben. Die Beschwerdeführer halten dies für unzulässig, da es Betroffenen ja nicht möglich ist, gleichzeitig in zwei Wohnungen Radio zu hören. Autovermieter Sixt sieht sich benachteiligt, weil der Beitrag nach der Anzahl der Betriebsstätten und Firmenautos bemessen wird.

Droht dem Rundfunkbeitrag das Aus?

Zumindest werden die Karlsruher Richter der Erhebung des Beitrages Grenzen setzen. Davon gehen Beobachter aus, da zwei ganze Verhandlungstage angesetzt sind. Eine Abschaffung ist aber nicht zu erwarten.

Wie hoch ist der Rundfunkbeitrag derzeit?

Seit 2016 zahlen Haushalte im Monat 17,50 Euro. Das brachte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk allein in 2016 rund 7,98 Mrd. Euro ein. Der Beitrag ist immer für vier Jahre festgelegt, somit bleibt es bis 2019 bei dem Betrag.

Droht nach 2019 ein höherer Rundfunkbeitrag?

Die Rundfunkanstalten fordern zumindest eine Erhöhung des monatlichen Beitrages. „Wofür wir werben, ist ein Ausgleich der Teuerung. Wie alle Unternehmen haben auch wir steigende Energiekosten oder Gehaltserhöhungen durch neue Tarifverträge“, erklärt ARD-Sprecher Markus Huber. Die Landesregierungen wollen einen steigenden Beitrag jedoch verhindern. Sie fordern deshalb Sparmaßnahmen von den Rundfunkanstalten.

Haben die Anstalten nicht bereits Sparpläne vorgelegt?

Die Rundfunkkommission der Bundesländer hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (KEF) gebeten, Sparvorschläge für die Anstalten vorzulegen. Eigentlich ist die KEF nur dafür zuständig, alle vier Jahre den vorgelegten Finanzbedarf der Anstalten zu prüfen, um nachfolgend den Bundesländern die Höhe des Rundfunkbeitrages vorzuschlagen. Nachdem diese Vorschläge auf dem Tisch lagen, haben sich die Intendanten daran orientiert.

Wie viel wollen die Rundfunkanstalten einsparen?

Bis 2028 will die ARD 1,95 Mrd. Euro einsparen. Beim ZDF sind es knapp 270 Mio. Euro.

Reicht das aus, um den Rundfunkbeitrag stabil zu halten?

Nein. Die KEF prognostiziert, dass trotz der vorliegenden Sparvorschläge der Beitrag wohl auf 19,10 Euro angehoben werden muss. Das bestätigte KEF-Geschäftsführer Dr. Tim Schönborn auf Nachfrage unserer Zeitung. Deswegen haben die Bundesländer weitere Sparvorschläge eingefordert. Dieser Forderung haben sich die Intendanten jedoch widersetzt. Das ZDF teilte auf Nachfrage mit, dass sich über die bereits vorgelegten Sparvorschläge „zurzeit seriös keine weiteren Maßnahmen identifizieren“ lassen.

Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt und Mitglied des ZDF-Fernsehrates, hat dazu eine klare Meinung: „Das ist eine Blockadehaltung. Und nicht hinnehmbar.“ Robra sieht noch weitere Sparpotenziale, genauso wie die KEF.

Wo bestehen denn noch Sparmöglichkeiten bei den Rundfunkanstalten?

!Rainer Robra gibt ein Beispiel: „Die Produktionskosten für eine Minute eines ARD-Tatortes sind sehr unterschiedlich. Da stellt sich schon die Frage, wie solche Unterschiede zustande kommen.“ Nach Auskunft der KEF kann dies am Ende eine sechsstellige Differenzsumme ergeben. Bis zu einer Million Euro koste eine Tatort-Folge. Die KEF sieht insgesamt bei den Produktionskosten ein Einsparpotenzial von 235 Mio. Euro. Die Intendanten hingegen nur von 40 Mio. Euro.

Kann auch am Programm selbst gespart werden?

Das wollen die Intendanten nicht. Die bislang geplanten Einsparungen betreffen vor allem die Bereiche Verwaltung, Technik und Produktion. Kritiker monieren, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit 21 Fernsehsendern und 66 Radioprogrammen zu breit aufgestellt seien. „Es ist natürlich fraglich, ob wir tatsächlich 2200 Stunden Radio- und Fernsehprogramm am Tag von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten brauchen“, erklärt Rainer Robra.

Er ist der Chef der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt: CSU-Mann Rainer Robra.

Medienwissenschaftler Fritz Wolf, der an den Universitäten von Marburg und Gießen lehrt, sieht dies ähnlich. „Ich brauche keine zwei Digital-Fernsehsender von der ARD.“ ARD-Sprecher Markus Huber entgegnet: „Die Frage, ob und wenn ja, welche Programme wegfallen sollen, kann nur der Gesetzgeber entscheiden.“ Auch hier widerspricht Robra: „Es ist nicht Aufgabe der Politik mit dem Rotstift durch die Anstalten zu ziehen und zu entscheiden, wo Programme zusammengelegt werden können.“

Die Gehälter der Intendanten sorgen auch für Unmut

Hitzig diskutiert werden derzeit auch die Gehälter der Intendanten. Mehrere Zeitungen, darunter Bild und Welt, warfen schon im vergangenen Jahr die Frage auf, warum gleich fünf Intendanten mehr verdienen als die Bundeskanzlerin. Auf Nachfrage erklärt die ARD dazu: „Bei Betrachtung der Spitzengehälter vergleichbarer öffentlicher Einrichtungen bewegt sich das Jahreseinkommen eines Intendanten in einem vergleichsweise überschaubaren Rahmen.“

Staatsminister Rainer Robra sieht dies anders: „Die derzeitigen hohen Gehälter der Intendanten halte ich nicht für gerechtfertigt. Ein Intendant sollte so viel verdienen wie höchste Repräsentanten des Staates. Aber auch nicht mehr.“ Robra will sich dafür einsetzen, dass die Gehälter künftig gesetzlich geregelt werden.

