Wirecard-Skandal weitet sich aus: Flüchtiger Ex-Manager Marsalek wohl aufgespürt - Druck auf Bundesregierung wächst

Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek befindet sich seit Wochen auf der Flucht, nachdem der Milliarden-Betrug des Zahlungsanbieters aufgeflogen ist. Nun gerät auch die Bundesregierung unter Druck.

Der Wirecard-Skandal weitet sich immer mehr aus. Ex-Vorstand Jan Marsalek ist unterdessen weiter auf der Flucht.

Einem Medienbericht zufolge hat er sich nach Russland abgesetzt.

Unterdessen erhöht die Opposition den Druck auf die Bundesregierung.

Übrigens: Alle bisherigen Entwicklungen im Wirecard-Skandal lesen Sie in unserem vorherigen News-Ticker.

Update vom 20. Juli, 11.49 Uhr:

Der Finanzausschuss des Bundestags plant zum mutmaßlichen Milliarden-Betrug beim Dax-Konzern Wirecard und der Rolle der Politik für den 29. Juli eine Sondersitzung. Das haben die Obleute der Bundestagsfrakion an diesem Montag beschlossen. „Die parlamentarische Aufklärung des Wirecard-Skandals auf die lange Bank zu schieben ist keine Option“, betonte Grünen-Obfrau Lisa Paus gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Für die Rechnungslegung sollten neben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Vertreter der Deutschen Prüfstelle geladen werden.

Unter anderem geht es darum, ob Fehler bei der Finanzaufsicht gemacht wurden, ob Finanzminister Scholz Verantwortung trägt und ob die Bundesregierung - einschließlich des Kanzleramts - womöglich Wirecard unterstützten, obwohl der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bereits im Raum stand. Die Opposition droht auch mit einem Untersuchungsausschuss, falls die Bundesregierung ihrer Einschätzung nach nicht ausreichend zur Aufklärung beiträgt. Der mittlerweile insolvente Zahlungsabwickler Wirecard hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt.

Wirecard-Skandal: Ex-Manager Marsalek immer noch auf der Flucht

Erstmeldung vom 20. Juli 2020:

Berlin - Der Skandal um Wirecard* scheint kein Ende zu nehmen. Einem Zeitungsbericht zufolge hat sich Jan Marsalek, der flüchtige Ex-Vorstand des mittlerweile insolventen Dax-Konzerns*, nach Russland abgesetzt. Der schon seit Wochen untergetauchte Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreise. Zuvor habe Marsalek noch erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai nach Russland geschafft.

Wirecard: Opposition macht der Bundesregierung Druck

Unterdessen erhöht die Opposition im Fall Wirecard den Druck auf die Bundesregierung. An diesem Montag beraten Obleute der Bundestagsfraktionen im Finanzausschuss über eine mögliche Sondersitzung. Vorab hieß es von der Opposition, man sei sehr zuversichtlich, dass es zu einer Sondersitzung kommen werde. Unter anderem geht es darum, ob es Fehler bei der Finanzaufsicht gab, ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Verantwortung trägt und ob die Bundesregierung - das Kanzleramt eingeschlossen - möglicherweise Wirecard unterstützten, obwohl der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum stand.

+ Finanzminister Olaf Scholz (SPD)hat Kritik an der Bundesreigerung im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal zurückgewiesen. © PublicAd / Thomas Stolte

Scholz wies die Kritik bereits zurück: „Ich glaube, jeder muss in dieser Situation immer die Bereitschaft haben, alles aufklären und identifizieren zu wollen, was notwendig ist. Das haben wir gemacht“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„Heute Journal“. Der Zahlungsabwickler Wirecard hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seitdem gegen mehrere ehemalige und aktive Manager.

Wirecard: Ex-Manager Jan Marsalek wohl nach Russland geflüchtet

Noch am Tag seiner Freistellung soll Ex-Vorstand Marsalek von Klagenfurt über die estnische Hauptstadt Tallin ins weißrussische Minsk geflogen sein. Das berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf die Investigativ-Plattform Bellingcat. Wegen des politischen Konflikts zwischen der russischen Führung und Weißrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko sei es dem GRU zu riskant gewesen, Marsalek im Nachbarland zu belassen. Deshalb sei er weiter nach Russland geschafft worden.

Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass sich Marsalek in Belarus oder Russland aufhalten könnte. Im russischen Ein- und Ausreiseregister, das auch das benachbarte Belarus umfasse, sei für Marsalek eine Eintragung nur Stunden nach seiner Freistellung bei Wirecard zu finden. Demnach sei Marsalek über den Flughafen der Hauptstadt Minsk eingereist. Eine Wiederausreise Marsaleks wurde laut Spiegel bislang nicht verzeichnet.

Wirecard-Skandal: War Scholz seit Februar 2019 informiert?

In den Wirecard-Skandal scheint nun auch die Bundesregierung zunehmend involviert zu werden. Wie zuerst der Spiegel berichtete, hatte das Bundeskanzleramt sich im Herbst 2019 rund um eine China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für den Zahlungsabwickler eingesetzt - auch die Kanzlerin selbst war dabei involviert. Einem Berichts seines Ministeriums zufolge war Scholz schon seit dem 19. Februar 2019 darüber informiert, dass die Finanzaufsichtsbehörde Bafin den Fall Wirecard „wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation“ untersucht.

Die Linke fordert bereits einen parlamentarischen Untersuchungssausschuss. FDP und Grüne drohen ebenfalls damit, falls die Bundesregierung nicht ausreichend zur Aufklärung beiträgt. Die AfD-Fraktion äußerte sich am Wochenende auf Anfrage nicht dazu.

Wirecard: Scholz verteidigt die Regierung - und kritisiert Wirtschaftsprüfer

Scholz wiederum betonte, dass Wirecard seit zehn Jahren von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden sei, „die einen guten Ruf hat, aber in den zehn Jahren nicht rausgefunden hat, was los ist“. „Das Erste ist, wir müssen prüfen, warum es passiert ist, dass die Wirtschaftsprüfer das zehn Jahre lang nicht rausgefunden haben.“

Weiter verwies der SPD-Politiker darauf, dass es seit Frühjahr 2019 eine von der Finanzaufsicht veranlasste Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung gegeben habe, „und seit dem Ende des letzten Jahres auch noch eine weitere forensische Prüfung durch eine weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“. Das habe dazu geführt, dass man Bescheid wisse. „Und weil wir zu denen zählen, die sich nicht wegducken, haben wir dafür gesorgt, dass alles, was man an Informationen zusammentragen kann, auf den Tisch gelegt wird.“

Wirecard: FDP kurz vor „Forderung eines Untersuchungsausschusses“

FDP-Chef Christian Lindner sagte im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse (Montag), die FDP sei „nur noch einen Schritt von der Forderung eines Untersuchungsausschusses entfernt“. „Finanzminister Scholz sollte in der nächsten Woche die letzte Chance für umfassende Aufklärung nutzen.“ Lindner kritisierte, dass obwohl das Finanzministerium seit Anfang des vergangenen Jahres von Verdachtsmomenten gegen Wirecard gewusst habe, „wenig bis nichts geschehen“ sei. Die Affäre sei im Zentrum der Regierung angekommen. „Hier ist ein immenser Schaden für viele Kleinanleger und den Finanzplatz Deutschland entstanden. Das muss Konsequenzen haben.“

Scholz habe es „mindestens unterschätzt“, sagte Lindner. „Es geht hier auch darum, das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu sichern. Man kann nicht einerseits für private Vorsorgen und Aktiensparen werben, aber andererseits Betrug mit Vorsatz in Milliardenhöhe zulassen.“

Übrigens: Hintergrundwissen zum Deutschen Aktienindex und auch zur amerikanischen Börse erhalten Sie in unserem Artikel über den DAX und Dow Jones*.