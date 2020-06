Wirecard stellt Insolvenzantrag: Aktie rauscht gnadenlos ab - hunderte Münchner bangen um Jobs

Das Münchner Unternehmen Wirecard steckt in einem Bilanzskandal. Jetzt stellt der Zahlungsdienstleister einen Antrag auf Insolvenz.

Das Münchner Unternehmen Wirecard steckt in einem Bilanzskandal.

Einer der Hauptverantwortlichen versteckt sich wohl in Südostasien*.

Jetzt stellt der Zahlungsdienstleister einen Antrag auf Insolvenz*.





Update, 13.04 Uhr: Nachdem der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard bekannt gegeben hat, einen Insolvenzantrag zu stellen, prüft der Vorstand, ob auch die Tochtergesellschaften des Konzerns Insolvenz anmelden müssen, darunter beispielsweise die Wirecard Bank. Weltweit beschäftigt Wirecard knapp 6000 Menschen.

Update, 12.10 Uhr: Während die 5000 Wirecard-Beschäftigten nun um ihren Job bangen, hat das Unternehmen die Chance, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchzuführen. Während einer dreimonatigen sogenannten Schutzschirmzeit wird demnach ein Insolvenzplan ausgearbeitet, um das Unternehmen zu sanieren. Die dreimonatige Phase bietet eine Schonfrist in Bezug auf Forderungen der Gläubiger.

Einen schneller Rauswurf aus dem Dax droht Wirecard aktuell nicht*. Lediglich im Falle einer Abwicklung oder Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse müsste das Unternehmen laut den Regeln der Deutschen Börse „umgehend“ aus dem Dax genommen werden.

Als so gut wie sicher gilt jedoch der Abschied bei der regulären Indexüberprüfung im September. Der Online-Essenslieferant Delivery Gero und der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise gelten als Nachfolger.

Update, 12.05 Uhr: Der Kursverlust der Wirecard-Aktie am Donnerstag beträgt nahezu 80 Prozent. Nachdem sie am Vormittag mit 9,96 Euro den tiefsten Stand seit August 2011 erreicht hatte, stürzte sie zwischenzeitlich auf 2,50 Euro ab und pendelte sich gegen 12 Uhr bei 3,60 Euro ein.

Wirecard (München) stellt Insolvenzantrag: Hunderte Jobs nach Bilanzskandal gefährdet?

München - Der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard steckt in einem handfesten Bilanzskandal. Das Unternehmen, das im Vorort Aschheim sitzt, will nun Insolvenz anmelden. „Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Münchner Unternehmen Wirecard stürzt an Börse ab - Mitarbeiter müssen wohl um Jobs fürchten

An der Frankfurter Börse* stürzte die Wirecard-Aktie ein weiteres Mal in die Tiefe, die Papiere notierten am Donnerstag erstmals seit Sommer 2011 nur noch einstellig. Mit 9,96 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit August 2011. Nach der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen verloren sie damit inzwischen gut 90 Prozent.

Inwieweit sich der Skandal auf die Mitarbeiter auswirkt, ist noch nicht klar. Weltweit hat das Unternehmen über 5000 Angestellte. Alleine in München sind es über 1000. Viele fürchten nun um ihren Job.

Wirecard stellt Insolvenzantrag

Der Zahlungsabwickler Wirecard hatte erst für seine auslaufende Kreditlinie nach dpa-Informationen für einige Tage Aufschub von den Banken erhalten. Die Institute hätten sich entschieden, zunächst die langfristige Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen, bevor sie die ausstehende Summe von 1,75 Milliarden Euro zurückfordern, hieß es am Mittwoch in Finanzkreisen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet.

Die Beratungsfirma FTI ist dem Vernehmen nach im Auftrag der Kreditgeber dabei, Wirecard zu durchleuchten und möglichst viele Informationen zur finanziellen Lage des Unternehmens zusammenzutragen. Auf dieser Basis wollen die Banken dann möglichst bald die weiteren Gespräche führen, hieß es. In demBilanzskandal geht es um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die den Dax-Konzern Wirecard an den Rand des Abgrunds geführt haben.

Wirecard (München): Hauptfigur im Skandal versteckt sich wohl in Südostasien

Eine Hauptfigur im Wirecard-Skandal wird in Südostasien vermutet. Die philippinische Einwanderungsbehörde sucht den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie Justizminister Menardo Guevarra am Mittwoch in Manila sagte. Marsalek war demnach am 3. März in der philippinischen Hauptstadt und reiste zwei Tage später wieder aus. „Es gibt jedoch einige Hinweise darauf, dass er kürzlich zurückgekehrt ist und möglicherweise noch dort ist“, sagte Guevarra. Außerdem haben die Philippinen im Zusammenhang mit der Affäre um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro Geldwäsche-Ermittlungen eingeleitet.

Marsalek galt bei Wirecard als rechte Hand des gestürzten Vorstandschefs Markus Braun. Er war für das Tagesgeschäft verantwortlich, wurde aber vergangene Woche zuerst suspendiert, am Montag dann fristlos entlassen - ein klares Anzeichen, dass Wirecard-Aufsichtsrat und -Vorstand mittlerweile davon ausgehen, dass Marsalek gegen seine Pflichten verstoßen hat.

Interessiert an Marsalek sind naturgemäß auch dieMünchner Ermittler. Laut „Handelsblatt“ wird Marsalek per Haftbefehl gesucht, eine Bestätigung dafür gab es nicht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte allerdings schon am Vortag dazu gesagt, sie könne das „weder bestätigen noch dementieren“ - die traditionelle Formel für zutreffende Nachrichten, die eine Behörde nicht offiziell machen will. (md mit dpa)

Der Bilanzskandal bei Wirecard weitet sich immer weiter aus. Auf die Gemeinde Aschheim sieht Bürgermeister Thomas Glashauser dennoch keine enormen finanziellen Probleme zukommen*.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe