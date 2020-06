Wirecard: Münchner Unternehmen stellt Insolvenzantrag - Top-Manager versteckt sich und verwirrt Behörden

Das Münchner Unternehmen Wirecard steckt in einem Bilanzskandal. Jetzt stellt der Zahlungsdienstleister einen Antrag auf Insolvenz.

Update, 26. Juni, 9.49 Uhr:

Eine Schlüsselfigur im Milliardenskandal um den insolventen Dax-Konzern Wirecardhält sich möglicherweise in China auf. Nach den Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek am Dienstag in das südostasiatische Land ein und am Mittwoch über den Flughafen Cebu weiter nach China. Allerdings zeigten die Videoaufzeichnungen des Flughafens nicht, dass Marsalek das Land verlassen habe, sagte Justizminister Menardo Guevarra am Donnerstag dem Fernsehsender CNN Philippines.

Der Manager war im Wirecard-Vorstand für dasoperative Tagesgeschäft zuständig und am vergangenen Montag fristlos entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bereits seit Wochen gegen Marsalek, Ex-Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere noch amtierende Vorstände wegen des Verdachts der Falschinformation von Anlegern.

Update, 20.23 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz kritisiert das Gebaren des Zahlungsdienstleisters Wirecard heftig und stellt härtere Regulierung in Aussicht. „Der Fall Wirecard AG ist ein Skandal, der in der Finanzwelt schon seinesgleichen sucht“, sagte Scholz in Berlin: „Wir müssen unsere Aufsichtsstrukturen auch überdenken.“

Was sich in dem Unternehmen zugetragen habe, müsse nun „schnell und gründlich“ aufgeklärt werden, sagte der SPD-Politiker. „Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein, dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen als wir sie heute haben.“ Der Staat müsse in der Lage sein, „komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard“ effizienter und wirksamer zu kontrollieren.

Er habe sein Ministerium beauftragt, ihm in den nächsten Tagen ein Konzept dafür vorzulegen. Sollten rechtliche, gesetzgeberische oder regulatorische Maßnahmen nötig werden, werde man sie ergreifen.

Update, 18.22 Uhr: Wie angekündigt, hat Wirecard einen Insolvenzantrag eingereicht. Das teilt das Amtsgericht München mit.

Update, 16.21 Uhr: Das Bundesfinanzministerium will als Konsequenz aus dem Wirecard-Bilanzskandal die Kompetenzen für die Finanzaufsichtsbehörde Bafin erweitern. „Wir müssen bei der Bafin schauen, was schiefgelaufen ist", sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies dem Nachrichtenportal The Pioneer am Donnerstag.

„Wir müssen überlegen, ob die Möglichkeiten der Bafin einzuschreiten, ausreichen. Ob Unternehmen wie die Wirecard AG, die ja effektiv Finanzdienstleistungen erbringt, nicht auch in ihrer Gesamtheit auch als Finanzdienstleister beaufsichtigt werden können“, so Kukies.

Live bei @ThePioneerDe @joergkukies im Gespräch mit @miele über #wirecard „Das muss alles schonungslos hinterfragt werden. Die Prüfer, die Aufsicht. Wir müssen dazu kommen, dass so ein Unternehmen in seiner Gesamtheit überprüft werden kann.“ pic.twitter.com/xezoxDQ24s — Michael Bröcker (@MichaelBroecker) June 25, 2020

Das Ministerium prüfe eine Reform nun sehr intensiv, sagte Kukies weiter. „Es muss alles schonungslos zur Diskussion gestellt werden. Es ist doch völlig klar, dass wir da Konsequenzen ziehen müssen.“

Wirecard hatte am Donnerstagvormittag infolge des Bilanzskandals angekündigt, einen Insolvenzantrag zu stellen. In den Tagen zuvor hatte die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen wegen Bilanzbetrugs und Marktmanipulation gegen den Finanzkonzern eingeleitet.

Update, 14.52 Uhr: Die absehbare Insolvenz des Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard könnte für einige Banken teuer werden. Einem Anleiheprospekt zufolge haben sie dem Unternehmen über eine Kreditlinie bis zu 1,75 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Demnach sind die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die niederländische ABN Amro und die Deutschland-Tochter der niederländischen ING betroffen.

Nach Informationen der Nachrichtenagenturen dpa und Bloomberg hatten die Institute Wirecard gerade erst einige Tage Aufschub gewährt, um die langfristige Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen, bevor sie die ausstehende Summe zurückfordern. Auf Nachfrage äußerten sich Commerzbank und LBBW am Donnerstag nicht offiziell zu dem Wirecard-Kredit.

Update, 14.25 Uhr: Wirecard will die konzerneigene Bank vom Insolvenzantrag ausnehmen. Die Bank sei „nicht Teil des Insolvenzverfahrens der Wirecard AG“, erklärte der Konzernvorstand. „Die BaFin hat für die Wirecard Bank AG bereits einen Sonderbeauftragten eingesetzt.“ Demnach wird die Wirecard-Bank organisatorisch und finanziell vom Mutterkonzern abgekoppelt: „Die Freigabeprozesse für alle Zahlungen der Bank werden zukünftig ausschließlich innerhalb der Bank und nicht mehr auf Gruppenebene liegen.“

Die ordnungsgemäße Fortführbarkeit der Wirecard AG als Muttergesellschaft nach dem 1. Juli hingegen sei wegen fehlenden Gelds derzeit nicht sichergestellt: „Ohne eine Einigung mit den Kreditgebern bestand die Wahrscheinlichkeit der Kündigung und des Auslaufens von Krediten mit einem Volumen von 800 Millionen Euro zum 30. Juni 2020 und 500 Millionen Euro zum 1. Juli 2020“, hieß es in der Mitteilung.

Update, 13.24 Uhr: Für den weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens wird nun offenbar ein Gutachter beauftragt, der die Lage des Unternehmens beurteilt. Im nächsten größeren Schritt nach Antragsstellung beim Münchner Amtsgericht muss dann ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt werden.

Update, 13.04 Uhr: Nachdem der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard bekannt gegeben hat, einen Insolvenzantrag zu stellen, prüft der Vorstand, ob auch die Tochtergesellschaften des Konzerns Insolvenz anmelden müssen, darunter beispielsweise die Wirecard Bank. Weltweit beschäftigt Wirecard knapp 6000 Menschen.

Update, 12.10 Uhr: 5000 Wirecard-Beschäftigte bangen um ihren Job. Zahlt ein insolventer Arbeitgeber kein Gehalt mehr, können Angestellte jedoch bei der Agentur für Arbeit Insolvenzgeld beantragen. Ob und wie schnell Kündigungen drohen, hängt davon ab, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung oder von einem Insolvenzverwalter durchgeführt wird.

Bei der Eigenverwaltung wird während einer dreimonatigen sogenannten Schutzschirmzeit intern ein Insolvenzplan ausgearbeitet, um das Unternehmen zu sanieren. Die dreimonatige Phase bietet eine Schonfrist in Bezug auf Forderungen der Gläubiger. Kündigungen durch das Unternehmen sind möglich.

Anderenfalls prüft zunächst ein vorläufiger Verwalter die Lage des Unternehmens, bis der eigentliche Insolvenzverwalter ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens übernimmt. Der Insolvenzverwalter kann Kündigungen aussprechen. Beim vorläufigen Insolvenzverwalter hängt es davon ab, mit welchen Rechten das Insolvenzgericht ihn ausstattet.

Einen schneller Rauswurf aus dem Dax droht Wirecard aktuell nicht*. Lediglich im Falle einer Abwicklung oder Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse müsste das Unternehmen laut den Regeln der Deutschen Börse „umgehend“ aus dem Dax genommen werden.

Als so gut wie sicher gilt jedoch der Abschied bei der regulären Indexüberprüfung im September. Der Online-Essenslieferant Delivery Gero und der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise gelten als Nachfolger.

Update, 12.05 Uhr: Der Kursverlust der Wirecard-Aktie am Donnerstag beträgt nahezu 80 Prozent. Nachdem sie am Vormittag mit 9,96 Euro den tiefsten Stand seit August 2011 erreicht hatte, stürzte sie zwischenzeitlich auf 2,50 Euro ab und pendelte sich gegen 12 Uhr bei 3,60 Euro ein.

München - Der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard steckt in einem handfesten Bilanzskandal. Das Unternehmen, das im Vorort Aschheim sitzt, will nun Insolvenz anmelden. „Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

An der Frankfurter Börse* stürzte die Wirecard-Aktie ein weiteres Mal in die Tiefe, die Papiere notierten am Donnerstag erstmals seit Sommer 2011 nur noch einstellig. Mit 9,96 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit August 2011. Nach der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen verloren sie damit inzwischen gut 90 Prozent.

Inwieweit sich der Skandal auf die Mitarbeiter auswirkt, ist noch nicht klar. Weltweit hat das Unternehmen über 5000 Angestellte. Alleine in München sind es über 1000. Viele fürchten nun um ihren Job.

Der Zahlungsabwickler Wirecard hatte erst für seine auslaufende Kreditlinie nach dpa-Informationen für einige Tage Aufschub von den Banken erhalten. Die Institute hätten sich entschieden, zunächst die langfristige Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu prüfen, bevor sie die ausstehende Summe von 1,75 Milliarden Euro zurückfordern, hieß es am Mittwoch in Finanzkreisen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet.

Die Beratungsfirma FTI ist dem Vernehmen nach im Auftrag der Kreditgeber dabei, Wirecard zu durchleuchten und möglichst viele Informationen zur finanziellen Lage des Unternehmens zusammenzutragen. Auf dieser Basis wollen die Banken dann möglichst bald die weiteren Gespräche führen, hieß es. In demBilanzskandal geht es um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die den Dax-Konzern Wirecard an den Rand des Abgrunds geführt haben.

Eine Hauptfigur im Wirecard-Skandal wird in Südostasien vermutet. Die philippinische Einwanderungsbehörde sucht den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie Justizminister Menardo Guevarra am Mittwoch in Manila sagte. Marsalek war demnach am 3. März in der philippinischen Hauptstadt und reiste zwei Tage später wieder aus. „Es gibt jedoch einige Hinweise darauf, dass er kürzlich zurückgekehrt ist und möglicherweise noch dort ist“, sagte Guevarra. Außerdem haben die Philippinen im Zusammenhang mit der Affäre um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro Geldwäsche-Ermittlungen eingeleitet.

Marsalek galt bei Wirecard als rechte Hand des gestürzten Vorstandschefs Markus Braun. Er war für das Tagesgeschäft verantwortlich, wurde aber vergangene Woche zuerst suspendiert, am Montag dann fristlos entlassen - ein klares Anzeichen, dass Wirecard-Aufsichtsrat und -Vorstand mittlerweile davon ausgehen, dass Marsalek gegen seine Pflichten verstoßen hat.

Interessiert an Marsalek sind naturgemäß auch dieMünchner Ermittler. Laut „Handelsblatt“ wird Marsalek per Haftbefehl gesucht, eine Bestätigung dafür gab es nicht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte allerdings schon am Vortag dazu gesagt, sie könne das „weder bestätigen noch dementieren“ - die traditionelle Formel für zutreffende Nachrichten, die eine Behörde nicht offiziell machen will. (md mit dpa)

Der Bilanzskandal bei Wirecard weitet sich immer weiter aus. Auf die Gemeinde Aschheim sieht Bürgermeister Thomas Glashauser dennoch keine enormen finanziellen Probleme zukommen*.

