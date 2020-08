Wirecard: Rund 870 Millionen verschwunden - Unternehmen kurz vor der Insolvenz wohl regelrecht „geplündert“

Der Zahlungsdienstleister Wirecard steht nach der Pleite nun auch vor dem Abstieg aus dem Dax. Doch potenzielle Nachrücker tun sich überraschend schwer damit, das Erbe der Aschheimer anzutreten.

Wirecard steht nach der Insolvenz auch vor dem Rauswurf aus dem Dax.

steht nach der Insolvenz auch vor dem Rauswurf aus dem Dax. Die Entscheidung über den Zwangsausschluss der Aschheimer steht unmittelbar bevor.

steht unmittelbar bevor. Doch die Aussicht auf einen möglichen Aufstieg in die deutsche Börsen-Premier-League finden nicht alle Kandidaten verlockend.

Update vom 10. August, 16.15 Uhr - Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard galt lange als Vorzeige-Unternehmen im Dax. Doch spätestens seit sich im Frühjahr über Nacht 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital in Luft aufgelöst haben, gilt das Unternehmen nur noch als Schandfleck im Dax. In dieser Woche dürfte Wirecard wohl hochkantig aus dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer fliegen.

Der 6. September 2018 war für die Commerzbank-Mitarbeiter und ihre Aktionäre ein harter Tag. An diesem Spätsommer-Tag musste das traditionsreiche Kreditinstitut aus dem Deutschen Aktien Index (Dax). Den Platz der zweitgrößten deutschen Privatbank übernahm der Zahlungsdienstleister Wirecard. Viele Beobachter fanden das echt cool: Endlich mal ein Hauch von Silicon Valley im sonst so verstaubten deutschen Börsenbarometer, hieß es.

Wirecard: Ein Abgrund an Zahlungsverrat

Kaum anderthalb Jahre ist der einstige Shootingstar aus dem Dax pleite. Und statt Hightech Made in Germany entpuppt sich der Überflieger aus dem Münchner Vorort Aschheim nun nur noch als ein Abgrund an Zahlungsverrat.

In dieser Woche könnte das größte Missverständnis in der Geschichte des deutschen Börsenbarometers endlich beendet werden. Bis spätestens 13. August will die Deutsche Börse die Ergebnisse einer Meinungsumfrage unter Marktteilnehmern veröffentlichen. Im Kern ging es bei der Umfrage unter den Profis um die Frage, ob die Index-Regeln so angepasst werden sollten, dass künftig ein insolventes Unternehmen auch jenseits der regulären Überprüfungstermine im Dax rausgeworfen werden kann. Man muss keine Glaskugel bedienen können, um die Antwort vorherzusehen.

Immerhin hat der Fall Wirecard dem Börsenstandort Deutschland wohl mehr geschadet, als der Skandal um erfundene Horizontalbohrmaschinen bei Flowtext und die Milliarden-Pleite der HRE zusammengenommen.

Wirecard: Die möglichen Dax-Nachfolger

Wenn sich der Daumen bei Investoren und bei der Deutschen Börse im Wochenverlauf senken, dürfte es für Wirecard recht zügig gehen. Noch im August soll der einstige Börsen-Highflyer aus dem Dax fliegen und damit deutlich früher als bislang gedacht. Die aktuellen Regularien der Deutschen Börse hätten einen Abstieg erst zum nächsten regulären Prüfungstermin am 21. September vorgesehen – es sei denn, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens würde mangels Masse abgelehnt. Darauf deutet bei Wirecard im Moment nur wenig hin. Daher hat die Deutsche Börse ihre Regularien verschärft und das Feedback der Investoren eingeholt.

Ich weiß auch nicht, ob es so toll ist, ein direkter Nachfolger des Trümmerhaufen Wirecard zu werden.

Als mögliche Wirecard-Nachrücker gelten der Lieferdienst Delivery Hero und Symrise. Doch zumindest der Chef des Aromenherstellers aus Holzminden ist gar nicht so scharf auf den Dax. „Ich weiß auch nicht“, sagte Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram bei der Vorlage der Quartalszahlen am 6. August, „ob es so toll ist, ein direkter Nachfolger für den Trümmerhaufen Wirecard zu werden.“

Wirecard: Rund 870 Millionen verschwunden - Unternehmen kurz vor der Insolvenz wohl regelrecht „geplündert“

München – Beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard sollen kurz vor der Insolvenz im Juni rund 870 Millionen Euro in dunklen Kanälen verschwunden sein. Das Unternehmen sei regelrecht „geplündert worden“, berichtet die Financial Times auf ihrer Webseite.

Nach dem Bericht soll das Geld über Kredite an Partnerunternehmen von Wirecard in Dubai, Singapur und den Philippinen abgeflossen sein, schreibt die FT. Die englische Wirtschaftszeitung hatte mit ihrer hartnäckigen Berichterstattung die Ermittlungen gegen Wirecard erst ins Rollen gebracht.

Wirecard: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den verschwundenen 1,9 Milliarden und den Krediten?

Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München musste Ende Juni Insolvenz anmelden, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro in Luft aufgelöst hatten. Beobachter mutmaßen, dass die Luftbuchungen möglicherweise im Zusammenhang mit den großzügigen Krediten an die Konzerntöchter stehen.

Nach ersten Schätzungen soll der finanzielle Schaden des im deutschen Vorzeige-Index Dax notierten Unternehmens bei rund 3,5 Milliarden Euro liegen. Dazu kommen milliarden-schwere Verluste bei Anlegern.

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen Wirecard sowie mehrere Manager wegen des Verdachts der Bilanzfälschung, Untreue, Kursmanipulation sowie gemeinschaftlichen Bandenbetrugs. Inzwischen sitzen mehrere frühere Wirecard-Mitarbeiter im Gefängnis, darunter Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, der frühere Finanzvorstand Burkhard Ley sowie der ehemalige Chef-Buchhalter hinter Gittern.

Wirecard: Dubiose Milionen-Kredite an Tochterfirmen

Bei den Ermittlungen der Strafverfolger spielten laut FT die dubiosen Zahlungen an Tochterunternehmen eine zentrale Rolle. Danach seien alleine in den ersten drei Monaten 2020 insgesamt rund 155 Millionen Euro ausgezahlt worden sein. Der Großteil der Kredite sei laut FT an Ocap geflossen. Das Unternehmen mit Sitz in Singapur habe alleine weitere Kredite über 100 Millionen Euro erhalten. Damit habe Ocap bei Wirecard mit insgesamt 230 Millionen Euro in der Kreide gestanden.

Weitere 40 Millionen Euro seien an das ebenfalls in Singapur beheimatete Unternhmen Ruprecht Services geflossen. Ende März soll Wirecard an Tochterfirmen in Asien so Kredite im Gesamtvolumen von rund 870 Millionen Euro ausgegeben haben, schreibt die FT.

Wirecard: Al-Alam in Dubai spielt erneut fragwürdige Rolle

Weitere Gelder sollen unter anderem an Al-Alam in Dubai und Pay Easy in Manila überwiesen worden sein. Al-Alam war nach Darstellung von Wirecard jahrelang der wichtigste Drittpartner der Aschheimer. Gut ein Drittel des Geschäfts und knapp die Hälfte des Gewinns seien über den Drittpartner in Dubai abgewickelt worden, hieß es.

Allerdings waren nicht zuletzt wegen der Berichterstattung der FT die Zweifel an dieser Darstellung erheblich gewachsen. Um die Vorbehalte auszuräumen, hatte Wirecard dem wachsenden öffentlichen Druck schließlich nachgegeben und eine Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Auftrag gegeben. Mitte Mai stellte Al-Alam unversehens den Betrieb ein. Der Reputationsschaden sei zu groß gewesen, begründete eine Wirecard-Sprecherin den überraschenden Schritt.

Wirecard: Millionen-Kredite vor den Augen der Sonderpüfer von KPMG

Laut FT sollen die Kredite sogar noch gewährt worden sein, als KPMG bereits mit einer Sonderprüfung beauftragt war und dabei auch die Geschäfte von Al-Alam unter die Lupe nehmen sollte.

Wirecard-Skandal: Jetzt beginnt der Ausverkauf - die beliebtesten Unternehmensteile

Erstmeldung vom 27.7.2020: München - Im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard kommt der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé offenbar gut voran. Alleine für eine mögliche Übernahme des US-Geschäfts von Wirecard gebe es mittlerweile eine „zweistellige Anzahl von Interessenten“, heißt es aus informierten Kreisen. Zudem lägen für die US-Tochter Wirecard North America erste indikative Angebote vor. Weitere Angebote dürften in den kommenden Tagen eintreffen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person gegenüber der Zentralredaktion von Ippen Digital.

Wirecard-Zerschlagung: Größtes Interesse für Kerngeschäft

Das größte Interesse sehe man jedoch weiterhin für eine mögliche Übernahme des Kerngeschäfts von Wirecard. Hierfür gebe es „starkes Interesse“ sowohl von Finanz- als auch von strategischen Investoren, heißt es.

Wirecard ist mit dem so genannten Acquiring und Issuing groß geworden. Beim Acquiring übernimmt Wirecard die Abrechnung der Kreditkartenumsätze am Kassenterminal im Supermarkt oder die Bezahlung im Online-Shop. Das Issuing-Geschäft umfasst die Ausgabe von Prepaid- oder Debitkarten, die mit Geld aufgeladen oder - je nach Vereinbarung - unmittelbar mit dem Kauf oder später belastet werden.

Außerdem können die Kunden ihren gesamten Zahlungsverkehr über den Issuer abwickeln. Im Falle des Unternehmens aus Aschheim bei München war das die Wirecard Bank.

Wirecard: Der Verkaufsprozess läuft auf Hochtouren

Die potenziellen Interessenten für Unternehmensteile des insolventen Dax-Konzerns können sich nach Registrierung in virtuellen Datenräumen informieren und die so genannte Due-Diligence vornehmen. Die Prüfungen umfasst neben einem Einblick in sämtliche relevanten wirtschaftlichen Daten auch eine minutiöse Durchsicht der Verträge mit Kunden oder Mitarbeitern. An der Due Diligence sind zusätzlich zu den jeweiligen Spezialisten für das jeweilige Geschäft auch Juristen oder Steuerberater beteiligt.

Insgesamt gilt das Interesse an Wirecard als hoch. Nach Angaben des Wirecard-Insolvenzverwalters Michael Jaffé gebe es insgesamt über 100 Interessenten. Am weitesten fortgeschritten seien dabei die Gespräche zum Verkauf des US-Geschäfts von Wirecard, hatte Jaffé Anfang Juli mitgeteilt.

Wirecard North America hatte sich nur kurz nach der krachenden Insolvenz der Wirecard AG Ende Juni selbst zum Verkauf gestellt und dazu die US-Investmentbank Moelis & Company eingeschaltet. In einer Mitteilung dazu hatten die Amerikaner ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit von der Muttergesellschaft betont. Man sei eine „selbsttragende Einheit, die weitgehend autonom von Wirecard“ sei, hieß es.

Wirecard-Pleite: Einer der größten Betrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz beim Amtsgericht München angemeldet, nachdem 1,9 Milliarden Euro und damit rund ein Viertel der Bilanzsumme spurlos verschwunden waren. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft München in dem Fall. Neben dem Verdacht der Untreue, der unrichtigen Darstellung und der Marktmanipulation steht nun auch der Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs im Raum. Der frühere Vorstandschef Markus Braun sitzt inzwischen wieder in Haft, nachdem ein erster Haftbefehl gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro Ende Juni außer Vollzug gesetzt wurde. Auch ein ehemaliger Finanzvorstand sowie der frühere Chefbuchhalter wurden inzwischen festgenommen.

Angela Merkel hat offenbar im vergangenen Jahr mit dem damaligen #Wirecard-Berater Karl-Theodor zu Guttenberg über die China-Expansion des Skandalkonzerns gesprochen. Das Kanzleramt sagte demnach seine Hilfe zu. https://t.co/NhBvuV3Rs9 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) July 18, 2020

Der krachende Absturz des Dax-Konzerns schlägt hohe Wellen. Vor allem der Wirtschaftsprüfer EY (früher: Ernst & Young) und die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin stehen in der Kritik. Erst am Donnerstag hat die Kapitalmarktkanzlei Tilp beim Landgericht Frankfurt eine Schadenersatz-Klage gegen die Finanzaufseher eingereicht. Bislang haben Anleger bei der Kanzlei Schadenersatz-Ansprüche im Volumen von insgesamt rund 6,5 Milliarden Euro zur Prüfung eingereicht. Auch die Bundesregierung gerät inzwischen in Erklärungsnot. Der Finanzausschuss des Bundestags kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Angesichts eines beispiellosen Kurseinbruchs sowie milliarden-schwerer Schäden bei Banken und Investoren gilt der Fall inzwischen als einer der größten Betrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.