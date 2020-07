Wirecard-Skandal: Erste Angebote für US-Tochter, doch das größte Interesse gibt es an diesen Unternehmensteilen

Bei Wirecard ist das Interesse potenzieller Käufer groß. Über 100 Interessenten wühlen sich gerade durch die Bücher. Diese Unternehmensteile gelten dabei als besonders interessant.

München - Im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard kommt der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé offenbar gut voran. Alleine für eine mögliche Übernahme des US-Geschäfts von Wirecard gebe es mittlerweile eine „zweistellige Anzahl von Interessenten“, heißt es aus informierten Kreisen. Zudem lägen für die US-Tochter Wirecard North America erste indikative Angebote vor. Weitere Angebote dürften in den kommenden Tagen eintreffen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person gegenüber der Zentralredaktion von Ippen Digital.

Wirecard-Zerschlagung: Größtes Interesse für Kerngeschäft

Das größte Interesse sehe man jedoch weiterhin für eine mögliche Übernahme des Kerngeschäfts von Wirecard. Hierfür gebe es „starkes Interesse“ sowohl von Finanz- als auch von strategischen Investoren, heißt es.

Wirecard ist mit dem so genannten Acquiring und Issuing groß geworden. Beim Acquiring übernimmt Wirecard die Abrechnung der Kreditkartenumsätze am Kassenterminal im Supermarkt oder die Bezahlung im Online-Shop. Das Issuing-Geschäft umfasst die Ausgabe von Prepaid- oder Debitkarten, die mit Geld aufgeladen oder - je nach Vereinbarung - unmittelbar mit dem Kauf oder später belastet werden.

Außerdem können die Kunden ihren gesamten Zahlungsverkehr über den Issuer abwickeln. Im Falle des Unternehmens aus Aschheim bei München war das die Wirecard Bank.

Wirecard: Der Verkaufsprozess läuft auf Hochtouren

Die potenziellen Interessenten für Unternehmensteile des insolventen Dax-Konzerns können sich nach Registrierung in virtuellen Datenräumen informieren und die so genannte Due-Diligence vornehmen. Die Prüfungen umfasst neben einem Einblick in sämtliche relevanten wirtschaftlichen Daten auch eine minutiöse Durchsicht der Verträge mit Kunden oder Mitarbeitern. An der Due Diligence sind zusätzlich zu den jeweiligen Spezialisten für das jeweilige Geschäft auch Juristen oder Steuerberater beteiligt.

Insgesamt gilt das Interesse an Wirecard als hoch. Nach Angaben des Wirecard-Insolvenzverwalters Michael Jaffé gebe es insgesamt über 100 Interessenten. Am weitesten fortgeschritten seien dabei die Gespräche zum Verkauf des US-Geschäfts von Wirecard, hatte Jaffé Anfang Juli mitgeteilt.

Wirecard North America hatte sich nur kurz nach der krachenden Insolvenz der Wirecard AG Ende Juni selbst zum Verkauf gestellt und dazu die US-Investmentbank Moelis & Company eingeschaltet. In einer Mitteilung dazu hatten die Amerikaner ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit von der Muttergesellschaft betont. Man sei eine „selbsttragende Einheit, die weitgehend autonom von Wirecard“ sei, hieß es.

Wirecard-Pleite: Einer der größten Betrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz beim Amtsgericht München angemeldet, nachdem 1,9 Milliarden Euro und damit rund ein Viertel der Bilanzsumme spurlos verschwunden waren. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft München in dem Fall. Neben dem Verdacht der Untreue, der unrichtigen Darstellung und der Marktmanipulation steht nun auch der Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs im Raum. Der frühere Vorstandschef Markus Braun sitzt inzwischen wieder in Haft, nachdem ein erster Haftbefehl gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro Ende Juni außer Vollzug gesetzt wurde. Auch ein ehemaliger Finanzvorstand sowie der frühere Chefbuchhalter wurden inzwischen festgenommen.

Angela Merkel hat offenbar im vergangenen Jahr mit dem damaligen #Wirecard-Berater Karl-Theodor zu Guttenberg über die China-Expansion des Skandalkonzerns gesprochen. Das Kanzleramt sagte demnach seine Hilfe zu. https://t.co/NhBvuV3Rs9 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) July 18, 2020

Der krachende Absturz des Dax-Konzerns schlägt hohe Wellen. Vor allem der Wirtschaftsprüfer EY (früher: Ernst & Young) und die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin stehen in der Kritik. Erst am Donnerstag hat die Kapitalmarktkanzlei Tilp beim Landgericht Frankfurt eine Schadenersatz-Klage gegen die Finanzaufseher eingereicht. Bislang haben Anleger bei der Kanzlei Schadenersatz-Ansprüche im Volumen von insgesamt rund 6,5 Milliarden Euro zur Prüfung eingereicht. Auch die Bundesregierung gerät inzwischen in Erklärungsnot. Angesichts eines beispiellosen Kurseinbruchs sowie milliarden-schwerer Schäden bei Banken und Investoren gilt der Fall inzwischen als einer der größten Betrugsskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte.