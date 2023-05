Über 600 Bewerber täglich: Wo der Kampf um eine neue Wohnung am härtesten ist

Von: Patricia Huber

Der Wohnraum in den deutschen Großstädten ist hart umkämpft. In einer Stadt kommen sogar über 600 Bewerber pro Tag auf eine Wohnungsanzeige.

München/Berlin – In Deutschlands Großstädten bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist eine Herausforderung. Wer in Berlin oder München eine Wohnung auf einem Online-Portal inseriert, muss damit rechnen, innerhalb kürzester Zeit mit Anfragen überschüttet zu werden. Das belegen nun auch Zahlen des Online-Wohnungsportals Immoscout24.

Mietmarkt: In Großstädten ist der Bewerber-Andrang groß

„Zwei Zimmer, Küche, Bad. Das ist es, was die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter in Deutschland sucht. Doch das vorhandene Angebot passt oftmals nicht zur Nachfrage: zu groß, zu teuer“, so Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. Das belegen auch die Zahlen. Die höchsten Miet-Bewerberzahlen gab es im April 2023 der Analyse zufolge in Berlin. Dort kamen auf eine Zweizimmerwohnung mit 59 Quadratmetern und einer Kaltmiete von 554 Euro im Durchschnitt 636 Bewerber – pro Tag.

Wer in einer deutschen Großstadt eine Wohnung sucht, muss viel Geduld und starke Nerven mitbringen. © IMAGO/R. Rebmann

Etwas weniger angespannt ist hingegen die Lage in München. Dort bewerben sich im Schnitt 229 Menschen auf eine 54 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung. Hier unterscheidet sich jedoch der Preis stark von Berlin. Denn in der bayerischen Landeshauptstadt muss man dafür 926 Euro bezahlen. Auf Platz 3 liegt Hamburg, mit ähnlichen Wohnungsdaten wie in Berlin. Hier hoffen im Schnitt 199 Bewerber auf eine neue Wohnung.

Die Top 5 der beliebtesten Städte und Wohnungen vor Ort können Sie der folgenden Karte entnehmen:

Das komplette Gegenteil von Berlin, München und Hamburg findet sich in Sachsen – genauer gesagt in der Stadt Hoyerswerda. Dort kostet die 57 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung nur 335 Euro Kaltmiete – und auf dieses Angebot kommen gerade einmal zwei Bewerber pro Woche. Ähnlich entspannt ist es im Kreis Demmin in Mecklenburg-Vorpommern und im Saale-Orla-Kreis in Thüringen.

Ungleichgewicht bei Mietwohnungen: Angebot und Nachfrage stimmen nicht überein

Das zentrale Problem am Mietmarkt ist das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Denn die am meisten gesuchte Wohnung ist kleiner und günstiger, als jene, die am häufigsten angeboten wird.

Nachfrage: Angebote: 2 Zimmer 3 Zimmer 63 qm 70 qm 592 Euro 741 Euro

Das führt dazu, dass auch das Umland um die Großstädte immer beliebter wird. „Wir beobachten, dass Mietsuchende ihren Suchradius erweitern und vermehrt auf das Umland ausweichen. Denn dort herrscht weniger Konkurrenzdruck und die Mieten sind günstiger“, so Crockford. (ph)