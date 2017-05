Zahl der Erwerbstätigen steigt zum Jahresauftakt auf Rekord

43,7 Millionen Menschen

+ © Julian Stratenschulte Ein Mitarbeiter transportiert mit einem Kran Coils (aufgewickelte Metallbänder). Foto:Julian Stratenschulte/Illustration © Julian Stratenschulte

Wiesbaden (dpa) - Der Boom am Arbeitsmarkt setzt sich ungebremst fort: Von Januar bis März stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland gemessen am Vorjahreszeitraum um 638 000 auf 43,7 Millionen Menschen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit.