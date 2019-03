Continental macht sich bereit für die elektromobile Zukunft

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental beschäftigt in unserer Region Tausende Menschen. Am Donnerstag legte er Geschäftszahlen vor und blickte in seine elektromobile Zukunft.

Handelskriege, Brexit und ein schwächelnder Markt in China – die Autobranche steckt in turbulentem Fahrwasser und mit ihr die Zulieferer. Auch der Branchenriese Continental bekam das im vergangenen Jahr zu spüren. Von einer Delle kann aber keine Rede sein: Der Umsatz legte leicht auf 44,4 Milliarden Euro zu, und auch der Überschuss blieb mit 2,9 Mrd. Euro beinahe auf dem staken Vorjahresniveau.

Nach zwei Gewinnwarnungen wurden die Ziele erreicht. Vorstandschef Elmar Degenhart betonte bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag: „Wir sind stärker gewachsen, als die Märkte, auf denen wir uns bewegen.“ Auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) drückten Gewährleistungsfälle – etwa 120 Millionen Euro – und Kosten für neue Produkte und Werke, die nicht beziffert wurden.

2017 2018 Umsatz 44,0 Mrd. Euro 44,4 Mrd. Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 4,56 Mrd. Euro 4,04 Mrd. Euro Überschuss 2,98 Mrd. Euro 2,9 Mrd. Euro Mitarbeiter (ohne Azubis) 235.473 243.226 Dividende 4,50 Euro 4,75 Euro (Vorschlag)

Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sieht Degenhart Continental gut gerüstet. Für dieses Jahr wird ein Umsatz von 45 bis 47 Milliarden Euro erwartet. Conti rechnet mit einer Investitionsquote von acht Prozent des Umsatzes – also etwa 3,6 Mrd. Euro. Zudem würden die mehr als 240.000 Mitarbeiter weltweit den Kurs mitgehen, und überhaupt: „Struktur folgt auf Kultur“, sagte der Vorstandsvorsitzende. An dieser Struktur soll in diesem Jahr weiter gearbeitet werden.

Antriebssparte wird selbstständig

Zu dieser gehört auch die angekündigte Verselbstständigung der Antriebssparte Powertrain: Das gesamte Antriebsgeschäft wird künftig in der neuen Tochter Vitesco Technologies gebündelt – 99 Prozent der Mitarbeiter hätten dem Wechsel in die neue Gesellschaft bereits zugestimmt. Sie könnte in der zweiten Jahreshälfte auch an die Börse gehen – zunächst mit bis zu 25 Prozent. Degenhart verspricht sich von den neuen Strukturen mehr Flexibilität und „unternehmerische Handlungsfreiheit“.

Das ist auch das Stichwort, wenn es um mögliche Zukäufe geht. „Da sind wir opportunistisch“, so Degenhart. Will heißen: Wenn sich eine Gelegenheit bietet, wird Conti zuschlagen. Mit Zukäufen im Wert von bis zu fünf Milliarden Euro soll auch das Industriegeschäft gestärkt werden. Die seien „mühelos“ zu stemmen.

6000 neue IT-Spezialisten sollen dazukommen

Eine zentrale Rolle in der Zukunft des Zulieferers soll der Software zukommen. 6000 neue IT-Spezialisten sollen eingestellt werden. Ihre Aufgaben: Von Assistenzsystemen, die dem Fahrer Komfort bieten sollen, bis hin zum autonomen Fahren. Dass viele der Neuentwicklungen programmiert werden müssen, ist längst kein Geheimnis mehr. Conti rechnet mit bis zu 30 Prozent Wertanteil von Software in Fahrzeugen im Jahr 2030. Ein erster Auftrag für die Vernetzung eines Fahrzeugs mit dem kommenden 5G-Mobilfunknetz mithilfe von Conti-Technik ist bereits gesichert – von wem, verrät Conti nicht.

Weil diese Investitionen eine lange Vorlaufzeit haben, seien strategische Kooperationen notwendig, sagt Degenhart. Eine dieser Zukunftsallianzen ist die mit dem US-Prozessorhersteller Nvidia, der die Rechenpower für die Conti-Software liefern soll. „Kooperationen sind der Erfolgsfaktor der Zukunft, um in Serie gehen zu können“, erklärt Degenhart.

Rekordabsatz bei Winterreifen

Spätestens für die zweite Jahreshälfte erhofft sich Continental neuen Schwung: Degenhart rechnet bis dahin mit einer Klärung bei den Unwägbarkeiten Brexit und den Handelskriegen. Dass die chinesische Wirtschaft der letzten 20 Jahre etwas abkühle, sei eine „normale Entwicklung“, sagte Degenhart.

Im klassischen Reifengeschäft lief es gut für Conti, besonders in Asien und Nordamerika. Insgesamt wurden 155 Millionen Reifen verkauft, bei den Winterreifen wurde laut Continental ein Absatzrekord erreicht.

Tausende Beschäftigte in der Region

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist auch in Südniedersachsen und Nordhessen ein wichtiger Arbeitgeber. In der Region sind es etwa 7500 Beschäftigte. Das größte Werk ist im Korbach (Waldeck-Frankenberg) angesiedelt, dort arbeiten etwa 3600 Menschen. Produziert werden dort Schläuche für die Automobil- und Lebensmittelindustrie (Division ContiTech) sowie Pkw- und Industriereifen (Division Reifen). Die nächstgrößeren Werke liegen im südniedersächsischen Northeim (1800 Beschäftigte) und in Bebra (1100) bei Bad Hersfeld. Weitere Werke sind in Oedelsheim (Oberweser) mit etwa 300 Beschäftigten sowie in Hann. Münden (700) und Hedemünden (40) in Südniedersachsen.