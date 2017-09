Zweiter Pressetag auf Automesse IAA

Frankfurt/Main (dpa) - Die Automesse IAA geht heute mit dem zweiten Pressetag weiter. Bei der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt will unter anderem der europäische Branchenverband Acea über Reduktionsziele für den "Klimakiller" CO2 informieren.

Beim ADAC geht es um die Diesel-Krise und Maßnahmen der Hersteller, um Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Am ersten Pressetag standen Elektroautos im Mittelpunkt. Deutsche Hersteller kündigten eine Offensive bei der bisher lahmenden E-Mobilität an.