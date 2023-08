Erster Hinweis auf die mysteriösen „dunklen“ Sterne entdeckt

Von: Bjarne Kommnick

Die Forschung vermutet, dass es im Weltall „dunkle“ Sterne gibt. Mithlife des „James Webb“-Weltraumteleskops könnte sich diese Theorie nun bestätigen.

Austin – Seit mehr als einem Jahrzehnt widmen sich Wissenschaftler der Erforschung einer faszinierenden Sternenart, die bisher nur angenommen, jedoch niemals direkt beobachtet werden konnte. Die astronomische Fachwelt bezeichnet diese theoretische Existenz als „dunkler Stern“. Nun ist es einem Team von Forschern gelungen, klare Anzeichen für das Vorhandensein von „potenziellen Kandidaten für dunkle Sterne“ zu entdecken, wie die Universität von Texas in Austin in einer Mitteilung erklärt.

In der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences wurde eine Studie veröffentlicht, an der die theoretische Astrophysikerin Katherine Freese von der University of Texas in Austin gemeinsam mit Cosmin Ilie und Jillian Paulin von der Colgate University in New York beteiligt war. Die Ergebnisse dieser Studie könnten bald die Existenz der rätselhaften „dunklen Sterne“ belegen und somit lang ersehnte Erkenntnisse über dunkle Materie liefern, die Wissenschaftler seit einer beträchtlichen Zeit intensiv erforschen.

„Dunkle“ Sterne bilden sich aus dunkler Materie

Die Universität berichtet, dass die sogenannten „dunklen“ Sterne nicht wie unsere Sonne entstehen, indem Atome miteinander verschmelzen. Vielmehr bilden sie sich aus dunkler Materie, die unter anderem für die Existenz von schwarzen Löchern verantwortlich ist und mehr als 85 Prozent der gesamten Materie im Universum ausmacht. Obwohl sie von großer Bedeutung ist, bleibt die dunkle Materie bislang weitgehend rätselhaft, da Forscher nur wenige Erkenntnisse darüber haben.

Im Weltall wollen Forscherinnen und Forscher erstmals „dunkle Sterne“ entdeckt haben. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Heckmann Dirk

Mithilfe von Aufnahmen des „James Webb“-Weltraumteleskops (JWST) konnte das Forschungsteam drei Objekte entdecken, bei denen es sich möglicherweise um sogenannte „dunkle Sterne“ handelt. Interessanterweise sind diese Sterne deutlich größer und heller als unsere eigene Sonne. Sollte sich bestätigen, dass sie tatsächlich einen Einblick in die Natur der Dunklen Materie bieten, würde dies nach Angaben der Universität eines der tiefgreifendsten und bislang ungelösten Rätsel der gesamten Physik aufklären.

Große Galaxien erscheinen zu früh im Universum

Das besagte Problem besteht darin, dass Forscherinnen und Forscher bestehende Modelle infrage stellen, weil es eine Vielzahl von großen Galaxien gibt, die zu früh im Universum erscheinen, um mit den Vorhersagen des Standardmodells der Kosmologie in Einklang zu stehen.

Freese, die leitende Autorin der Studie, betont, dass, falls einige dieser galaxienähnlichen Objekte tatsächlich als „dunkle Sterne“ identifiziert werden, die Simulationen zur Entstehung von Galaxien besser mit den Beobachtungen übereinstimmen würden. Freese erklärt weiter: „Die Entdeckung eines neuen Sterntyps ist an sich schon ziemlich interessant, aber zu entdecken, dass die Dunkle Materie dies antreibt – das wäre riesig.“

Die drei fraglichen Objekte, die möglicherweise als potenzielle „dunkle Sterne“ eingestuft werden könnten, entstammen der frühen Geschichte des Universums. Eines davon wurde etwa 330 Millionen Jahre nach dem vermuteten Zeitpunkt des Urknalls entdeckt, der vor 13,8 Milliarden Jahren das Universum hervorbrachte. Die anderen beiden Objekte wurden in den Zeiträumen von 370 Millionen und 400 Millionen Jahren nach dem vermuteten Urknall entdeckt.

Waren die Bedingungen im frühen Universum gut für dunkle Sterne?

Das Forschungsteam spekuliert, dass die damaligen Bedingungen im frühen Universum möglicherweise begünstigend für die Entstehung dunkler Sterne waren, während solche Umstände in der heutigen Zeit äußerst unwahrscheinlich sind. Schon seit dem Jahr 2008 hegte das Team um Katherine Freese die Vermutung über das Vorhandensein dunkler Sterne.

Die fortlaufende Beobachtung der spektroskopischen Eigenschaften dieser Objekte mithilfe des JWST - darunter Einbrüche oder Überschreitungen der Lichtintensität in spezifischen Frequenzbändern - könnte dabei behilflich sein, die tatsächliche Existenz von dunklen Sternen bei diesen Kandidatenobjekten zu bestätigen. Katherine Freese erläutert: „Ob Sie es glauben oder nicht, ein dunkler Stern hat genug Licht, um mit einer ganzen Sternengalaxie zu konkurrieren.“

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.