Wird die Erde von einem Bruchstück des Mondes umkreist?

Von: Tanja Banner

Der Asteroid Kamo‘oalewa umkreist die Erde wie ein zweiter Mond. Die Hinweise verdichten sich: Der Asteroid könnte einst ein Teil des Mondes gewesen sein.

Frankfurt - Der Mond ist nicht der einzige Himmelskörper, der die Erde umkreist. Mehrere sogenannte Quasi-Monde tun das ebenfalls, den neuesten dieser Mini-Monde hat die Forschung gerade erst gefunden. Seit 2016 ist bekannt, dass auch der Asteroid (469219) Kamo‘oalewa um die Erde kreist. Bereits 2021 hat ein Forschungsteam vorgeschlagen, dass Kamo‘oalewa in einem Zusammenhang mit dem Mond stehen muss. Eine neue Studie untermauert nun diese Theorie.

2021 stellte eine Forschungsgruppe um den Astrophysiker Benjamin Sharkey (University of Arizona) fest, dass das Material Kamo‘oalewas am ehesten dem Gestein ähnelt, das Nasa-Astronauten der Mission „Apollo 14“ vom Mond mit zur Erde brachten. Das Forschungsteam, das die neueste Studie zu Kamo‘oalewa veröffentlichte, ging das Thema anders an und beschäftigte sich mit dessen Umlaufbahn. „In Anbetracht seiner erdähnlichen Umlaufbahn und seiner physischen Ähnlichkeit mit Materialien der Mondoberfläche untersuchen wir die Hypothese, dass Kamo‘oalewa als Trümmerfragment von einem Meteoriteneinschlag auf der Mondoberfläche entstanden sein könnte“, heißt es in der Arbeit von Jose Daniel Castro-Cisneros (University of Arizona) und zwei Kollegen. Die Studie wurde auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht und noch nicht von Fachleuten geprüft.

Neue Studie: Ist der Asteroid Kamo‘oalewa ein Bruchstück des Mondes?

Für ihre Studie haben die drei Forscher Computermodelle entwickelt, mit denen sie untersuchten, wie sich Partikel verhalten, die durch eine Kollision aus dem Mond herausgeschlagen werden. Die meisten Partikel in der Simulation verließen die Umgebung der Erde und des Mondes und bewegten sich in Umlaufbahnen um die Sonne - was wenig überraschend ist, wenn man bedenkt, dass die Schwerkraft der Sonne alles im Sonnensystem beeinflusst.

Alle Teilchen, die in der Simulation ähnliche Umlaufbahnen wie Kamo‘oalewa einschlugen, hatten eine Sache gemeinsam: Ihre Startgeschwindigkeit. „Die günstigsten Bedingungen sind Startgeschwindigkeiten, die geringfügig über der Fluchtgeschwindigkeit von der hinteren Halbkugel des Mondes liegen“, heißt es in der Arbeit.

Der Mond ist von Kratern übersät - einer davon könnte von Kamo‘oalewa stammen

Die Bruchstücke des Mondes, die in der Simulation die Erde umkreisen, hatten Geschwindigkeiten von mehr als 2,4 Kilometern pro Sekunde (8640 km/h). Die Forschung weiß, dass Einschläge auf dem Mond mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Kilometern pro Sekunde stattfinden. Bei Einschlägen mit diesen Geschwindigkeiten können Bruchstücke bis zu 6 Kilometer pro Sekunde schnell werden - deutlich schneller als sie werden müssten, um eine Kamo‘oalewa-ähnliche Umlaufbahn einzunehmen. Es ist also durchaus möglich, dass ein Meteorit ein Stück aus dem Mond herausgeschlagen hat, das dann im Erdorbit landete.

Auf dem Mond existieren zahlreiche Krater - einer von ihnen könnte entstanden sein, als Kamo‘oalewa von einem Meteoriten aus dem Mond herausgeschlagen wurde. Welcher Krater infrage kommt, ist allerdings noch unklar. „Wir überlassen es einer separaten Studie, zu untersuchen, ob ein Mondkrater von angemessener Größe, Alter und geografischer Lage mit der Hypothese der Mondauswürfe für die Herkunft von Kamo‘oalewa vereinbar ist“, schreiben die Forscher.

China plant Raumfahrtmission zu Kamo‘oalewa

Handfeste Beweise für die Herkunft Kamo‘oalewas könnten bereits in den nächsten Jahren zur Erde gelangen: China will im Jahr 2025 die Mission „Tianwen 2“ starten, die Kamo‘oalewa ansteuern soll. Die chinesische Raumsonde soll Bodenproben nehmen und sogar auf dem kleinen Himmelskörper landen, bevor sie die Proben zur Erde zurückbringt. Spätestens dann dürfte die Forschung herausfinden, ob Kamo‘oalewa tatsächlich ein Bruchstück des Mondes ist. (tab)