„Wir sehen Berge auf dem Erdkern“ – Neue Studie gibt Einblick ins Innere der Erde

Von: Tanja Banner

Teilen

Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Von außen nach innen: Erdkruste, (oberer und unterer) Erdmantel, äußerer Erdkern und innerer Erdkern. (Symbolbild) © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

Forscher blicken für eine neue Studie tief hinein ins Innere der Erde und machen einen erstaunlichen Fund: Offenbar gibt es auf dem Erdkern hohe Berge.

Tuscaloosa – Forscher nutzen seismische Wellen, um den Aufbau der Erde zu untersuchen, und stoßen dabei immer wieder auf interessante Entdeckungen. Eine Forschungsgruppe aus China hat erst kürzlich festgestellt, dass der innere Erdkern sich nicht mehr relativ zum Erdmantel dreht, während eine andere Gruppe einen Ball aus Metall im inneren Erdkern entdeckt hat. Jetzt haben Wissenschaftler von der University of Alabama in Tuscaloosa eine neue Studie veröffentlicht, die weitere Einblicke in den Aufbau der Erde gibt.

Das Forschungsteam, unter der Leitung von Samantha Hansen, hat sogenannte Ultra-Low Velocity Zones (ULVZs) zwischen dem Erdmantel und dem Erdkern untersucht. Diese Zonen zeichnen sich dadurch aus, dass sie seismische Wellen verlangsamen. Obwohl dieses Phänomen seit langem bekannt ist, war seine Ursache bisher unklar.

Wir sehen Berge auf dem Erdkern, an manchen Stellen sind sie bis zu fünfmal höher als der Mount Everest.

Ozeanische Erdkruste bildet „Berge“ auf dem Erdkern

In ihrer im Fachjournal Science Advances veröffentlichten Studie gehen die Autoren um Hansen davon aus, dass das Material in den ULVZs aus ehemaliger ozeanischer Erdkruste besteht. Der Boden der Ozeane wird an den mittelozeanischen Rücken, wo die tektonischen Platten auseinanderdriften, gebildet. An Subduktionszonen taucht eine Kontinentalplatte unter eine andere – der „alte“ Ozeanboden wird in den Erdmantel zurückgeführt. Doch was mit der ozeanischen Erdkruste passiert, wenn sie den Mantel erreicht, war bislang unklar.

Die Studie von Hansen und ihrem Team scheint nun eine Antwort darauf zu geben: Zumindest ein Teil des Materials sinkt auf den Boden des Mantels hinab und sammelt sich um den Erdkern. „Seismische Untersuchungen wie unsere liefern die am höchsten aufgelöste Darstellung der inneren Strukturen unseres Planeten“, erklärt die Hauptautorin Hansen in einer Mitteilung ihrer Universität und fährt fort: „Wir stellen fest, dass diese Struktur weitaus komplizierter ist, als bisher angenommen.“ Ihr Co-Autor Edward Garnero ergänzt: „Wir sehen Berge auf dem Erdkern, an manchen Stellen sind sie bis zu fünfmal höher als der Mount Everest.“

Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Von außen nach innen: Erdkruste, (oberer und unterer) Erdmantel, äußerer Erdkern und innerer Erdkern. (Symbolbild) © imago/Pixelchaos

Blick ins Innere der Erde: ULVZs spielen wichtige Rolle

Das Forschungsteam glaubt, dass die ULVZs eine wichtige Rolle bei der Freisetzung von Hitze aus dem Erdkern spielen könnten. Die Studie „stellt wichtige Verbindungen zwischen der oberflächlichen und tiefen Erdstruktur und den allgemeinen Prozessen her, die unseren Planeten antreiben“, betont Hansen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.