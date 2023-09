Forschungsgruppe hat möglicherweise erdnächste schwarze Löcher entdeckt

Von: Sandra Sporer

Teilen

Die erdnächsten schwarzen Löcher könnten uns zehnmal näher sein als gedacht. Das fanden Forscher anhand der Bewegungen eines Sternenclusters heraus.

Barcelona – Auch wenn viel zu schwarzen Löchern geforscht wird, bleiben die Himmelskörper ein Mysterium. Selbst sie zu finden, gestaltet sich alles andere als einfache. Da sie auch Licht verschlucken, sind sie quasi unsichtbar. Forscher spüren schwarze Löcher deshalb meist durch ihre Auswirkung auf umliegende Himmelskörper auf. Eine solche Entdeckung machte eine Forschungsgruppe jetzt so nah an der Erde wie bisher noch nie.

Simulation von Forschungsgruppe entdeckt erdnächste schwarze Löcher

Das der Erde naheliegendste schwarze Loch war bisher Gaia BH1, mit einer Entfernung zur Erde von 1.560 Lichtjahren. Mithilfe einer Simulation hat eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Stefano Torniamenti von der Universität von Padua nun jedoch schwarze Löcher im beziehungsweise nahe des Sternenclusters Hyades identifiziert, das unserem Heimatplaneten noch wesentlich näher gelegen ist. Ihren Fund veröffentlichte das Team in der Zeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“.

Eine Forschungsgruppe hat schwarze Löcher im Hyades-Cluster entdeckt. Sie sind zehnmal näher an der Erde als das bisher erdnächste schwarze Loch. (Symbolbild) © IMAGO/ingimage

Die Simulation ging dabei von der Anwesenheit von bis zu drei schwarzen Löchern im Zentrum des Hyades-Clusters aus und zeigte die Bewegungen und Entwicklungen der Sterne basierend auf dieser Hypothese. Das Ergebnis der Simulation wurde anschließend mit tatsächlichen Beobachtungen verglichen, die mit dem Gaia Weltraumteleskop gemacht wurden, berichtet das Portal space.com.

Abgleich mit tatsächlichen Beobachtungen bestätigt Anwesenheit schwarzer Löcher

„Unsere Simulationen können nur dann mit der Masse und Größe der Hyades übereinstimmen, wenn im Zentrum des Haufens heute (oder bis vor kurzem) einige schwarze Löcher vorhanden sind“, erklärt Torniamenti den Fund in einem Artikel auf der Webseite der University of Barcelona.

Mark Gieles, Mitglied der Abteilung für Quantenphysik und Astrophysik an der University of Barcelona, fügt an: „Diese Ergebnisse geben uns auch Aufschluss darüber, wie diese mysteriösen Objekte in der Galaxie verteilt sind.“ Das Hyades-Cluster liegt gerade mal 150 Lichtjahre von der Erde entfernt – zehnmal näher als das bisher nächste schwarze Loch, Gaia BH 1.

Wird ein Stern von einem schwarzen Loch verschlungen, dauert das meist nur wenige Wochen. In einem Fall dauerte es jedoch 800 Tage, bis das schwarze Loch den Stern vollständig zerrissen hatte. Londoner Forschern gelang es indes, die Umgebung eines schwarzen Loches in einem Labor nachzubilden. (sp)