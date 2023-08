Warum ist die Sonnenkorona heißer als die Oberfläche? Forscher kommen dem Rätsel näher

Von: Tanja Banner

Die Esa-Raumsonde „Solar Orbiter“ liefert faszinierende Einblicke in die Sonnenkorona. Ihre Daten könnten ein langjähriges Rätsel der Astrophysik lösen.

Löwen – Unser Leben auf der Erde ist von der Sonne abhängig, die uns Wärme und Licht spendet. Aber trotz ihrer zentralen Rolle ist unser Wissen über diesen Himmelskörper noch immer begrenzt. Ein besonderes Mysterium, das Wissenschaftler schon seit geraumer Zeit beschäftigt, ist die Frage, warum die Korona der Sonne wesentlich heißer ist als ihre Oberfläche. Normalerweise würde man erwarten, dass die Temperatur sinkt, je weiter man sich von der Hitzequelle entfernt – und im Falle der Sonne liegt diese Hitzequelle im Inneren des Sterns.

Im Inneren der Sonne herrschen Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius, während die sichtbare Oberfläche, die Fotosphäre, „nur“ etwa 6.000 Grad Celsius erreicht. In der äußeren Atmosphäre der Sonne, der Korona, steigt die Temperatur jedoch wieder auf eine Million Grad Celsius an – ein Phänomen, das Wissenschaftler seit langem fasziniert. „In den vergangenen 80 Jahren haben Astrophysiker versucht, dieses Problem zu lösen“, sagt Tom Van Doorsselaere, ein Wissenschaftler an der KU Leuven in Belgien. „Jetzt tauchen immer mehr Beweise dafür auf, dass die Korona von magnetischen Wellen erhitzt werden kann“, fügt er in einer Erklärung hinzu.

Esa-Raumsonde „Solar Orbiter“ beobachtet die Sonne

Diese Erkenntnisse wurden durch Beobachtungen der Esa-Raumsonde „Solar Orbiter“ gewonnen. Die Sonnensonde, die im Jahr 2020 gestartet wurde, sendet regelmäßig Bilder der Sonne zur Erde. Im Vergleich zu irdischen Teleskopen hat „Solar Orbiter“ einen entscheidenden Vorteil: Die Instrumente können die Sonne auch im extremen ultravioletten Bereich untersuchen, während dieser Teil des Sonnenlichts von der Erdatmosphäre herausgefiltert wird und nicht durchdringt.

Die Sonne, aufgenommen von der Esa-Raumsonde „Solar Orbiter“. In den herangezoomten Bereichen sind die magnetischen Schwingungen in rot, blau und grün markiert. © Solar Orbiter/EUI Team

Genau in diesem Bereich der Sonnenstrahlung machte das Forschungsteam eine Entdeckung. Das Instrument „Extreme Ultraviolet Imager“ (EUI) an Bord des „Solar Orbiter“ hat hochauflösende Bilder der Sonnenkorona zur Erde gesendet. In diesen Bildern konnte das Forschungsteam schnelle Schwingungen in den kleinsten magnetischen Strukturen der Sonnenkorona erkennen. Laut den Forschern trägt die Energie dieser hochfrequenten Wellen zur Erwärmung der Sonnenatmosphäre bei.

Video der Sonnen-Entdeckung Ein 11-sekündiges Video zeigt die hochfrequenten Wellen, die zur Erwärmung der Sonnenkorona beitragen und die das Forschungsteam entdeckt hat. Jede der magnetischen Schwingungen (in Blau, Grün und Rot markiert) ist weniger als 10.000 Kilometer groß. Zum Größenvergleich: Die gesamte Sonnenscheibe hat einen Durchmesser von knapp 1,4 Millionen Kilometern.

Hochfrequente Wellen tragen zur Erwärmung der Sonnenkorona bei

Die Studie wurde im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Co-Autor David Berghmans, der leitende EUI-Forscher, ist überzeugt: „Da die Ergebnisse auf eine Schlüsselrolle schneller Oszillationen bei der koronalen Erwärmung hinweisen, werden wir uns mit EUI der Herausforderung widmen, magnetische Wellen höherer Frequenzen zu entdecken.“ (tab)

