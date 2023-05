Wann der nächste Vollmond am Himmel zu sehen ist

Von: Tanja Banner

Etwa alle 29,5 Tage steht der Vollmond am Himmel. Wann der nächste Vollmond zu sehen ist, zeigt der Blick in den Mondkalender.

Kassel – Etwa einmal im Monat steht der Vollmond am Himmel. In manchen Monaten ist der Anblick des hellen Vollmonds besonders eindrucksvoll. Ein gesamter Mondphasen-Zyklus dauert 29 Tagen, 12 Stunden und 43 Minuten, das heißt, bis zum nächsten Vollmond dauert es immer maximal 29,5 Tage.

Zahlreiche Menschen glauben, dass der Vollmond sich auf ihren nächtlichen Schlaf auswirkt. Doch ein Zusammenhang konnte bis heute nicht eindeutig nachgewiesen werden. Trotzdem ist es zur Volksweisheit geworden, dass man bei Vollmond schlechter schläft. Erstmals hat 2013 eine Studie Hinweise darauf gegeben, dass der Vollmond tatsächlich Einfluss auf den Schlaf haben könnte.

Nächster Vollmond: Ein Mondphasen-Zyklus dauert 29,5 Tage

Was viele nicht wissen: Der Vollmond ist nicht einfach nur ein schöner Anblick am Himmel, er hat auch eine wichtige Funktion für die Erde. Der Mond stabilisiert beispielsweise das Klima auf der Erde. Ohne den Mond wäre die Erde nicht so, wie wir sie heute erleben und möglicherweise hätte es ohne seinen Einfluss niemals Leben auf unserem Planeten gegeben. Auf die Erde stürzen wird der Mond jedoch nie.

Wann steht der nächste Vollmond am Himmel? Der Mondkalender für das Jahr 2023 hilft weiter.

Alle Termine für Vollmond im Jahr 2023 im Überblick:

Liste aller Vollmonde 2023 Vollmond im Januar 2023: 07. Januar 2023, 00.09 Uhr Vollmond im Februar 2023: 05. Februar 2023, 19.30 Uhr Vollmond im März 2023: 07. März 2023, 13.42 Uhr Vollmond im April 2023: 06. April 2023, 06.37 Uhr Vollmond im Mai 2023: 05. Mai 2023, 19.36 Uhr Vollmond im Juni 2023: 04. Juni 2023, 05.43 Uhr Vollmond im Juli 2023: 03. Juli 2023, 13.40 Uhr Vollmond im August 2023: 01. August 2023, 20.33 Uhr Vollmond im August 2023 (Blue Moon): 31. August 2023, 03.37 Uhr Vollmond im September 2023: 29. September 2023, 11.58 Uhr Vollmond im Oktober 2023: 28. Oktober 2023, 22.24 Uhr Vollmond im November 2023: 27. November 2023, 10.16 Uhr Vollmond im Dezember 2023: 27. Dezember 2023, 01.33 Uhr

Früher war der Mond ein Taktgeber und Helfer zur Erntezeit

In früheren Zeiten war der Mond ein Taktgeber, was man heute noch am Wort „Monat“ erkennen kann: Es stammt vom Begriff „Mond“ ab. Auch das Datum des christlichen Osterfests wird anhand des Vollmonds festgelegt, es gilt, dass Ostern am Sonntag nach dem Frühlings-Vollmond (der erste Vollmond ab dem 21. März) gefeiert wird. Der Vollmond galt früher außerdem als willkommene Hilfe in der Erntezeit: Sein helles Licht ermöglichte eine längere Arbeitszeit bei der Ernte – daher der Name „Erntemond“.

Alle Termine für Neumond im Jahr 2023 im Überblick:

Liste aller Neumonde 2023 Neumond im Januar 2023: 21. Januar 2023, 21.55 Uhr Neumond im Februar 2023: 20. Februar 2023, 08.09 Uhr Neumond im März 2023: 21. März 2023, 18.26 Uhr Neumond im April 2023: 20. April 2023, 06.15 Uhr Neumond im Mai 2023: 19. Mai 2023, 17.55 Uhr Neumond im Juni 2023: 18. Juni 2023, 06.39 Uhr Neumond im Juli 2023: 17. Juli 2023, 20.33 Uhr Neumond im August 2023: 16. August 2023, 11.38 Uhr Neumond im September 2023: 15. September 2023, 03.40 Uhr Neumond im Oktober 2023: 14. Oktober 2023, 19.55 Uhr Neumond im November 2023: 13. November 2023, 10.27 Uhr Neumond im Dezember 2023: 13. Dezember 2023, 00.32 Uhr

Der Vollmond steht alle 29,5 Tage am Himmel

Ein Mondphasen-Zyklus ist mit 29,5 Tagen etwas kürzer als ein Monat, weshalb sich die Termine für Voll- und Neumond jeden Monat verschieben. Gelegentlich kommt es dann auch vor, dass zwei Vollmonde in einem Monat liegen – ein Phänomen, das den Namen „blue moon“ („blauer Mond“) trägt. Laut Definition ist damit der zweite Vollmond in einem Kalendermonat gemeint.

Das Phänomen „blue moon“ kann nur dann entstehen, wenn ein Vollmond auf den Anfang eines langen Monats fällt. Im Jahr 2023 geschieht das im August: Der erste August-Vollmond fällt auf den 1. August, der „blue moon“ auf den 31. August.

Wann der nächste Vollmond am Himmel steht, verrät der Blick in den Mondkalender. © Boris Roessler/dpa

Für manche ist Vollmond nicht gleich Vollmond

Für viele Beobachtende ist Vollmond gleich Vollmond. Früher war das jedoch anders. Bei den amerikanischen Ureinwohnern hat der Vollmond je nach Monat einen anderen Namen und eine andere Bedeutung. Manche Begriffe stammen aus dem Alltag der Menschen (Erntemond), andere hängen mit Beobachtungen in der Natur zusammen (Schneemond).

Die gängigsten Bezeichnungen für den Vollmond:

Vollmond im Januar: Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond

Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond Vollmond im Februar: Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond

Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond Vollmond im März: Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond

Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond Vollmond im April: Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond

Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond Vollmond im Mai: flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond

flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond Vollmond im Juni: Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond Vollmond im Juli: Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond

Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond Vollmond im August: Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond

Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond Vollmond im September: Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond

Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond Vollmond im Oktober: Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond

Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond Vollmond im November: Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond

Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond Vollmond im Dezember: Julmond, kalter Mond

