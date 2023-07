Warum ein Tag auf der Erde heute nicht 60 Stunden lang ist

Nicht nur der Mond, auch die Sonne beeinflusst, wie schnell sich die Erde um sich selbst dreht. Der Klimawandel könnte die Tageslänge verändern, zeigt eine neue Studie.

Toronto – Jedes Kind weiß es: Ein Tag ist 24 Stunden lang, weil die Erde so viel Zeit benötigt, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Doch das war nicht immer so. Als der Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand, war ein Tag auf der Erde weniger als zehn Stunden lang. Nur durch den Einfluss des Mondes wurden die Tage länger, denn die „Flutberge“, die der Mond in den Ozeanen auf der Erde entstehen lässt, wirken als Bremse, die die Erdrotation stetig verlangsamen. Weil der Erdtrabant die Erde damals noch wesentlich näher umkreiste als heute, waren die Gezeiten früher deutlich stärker.

Doch nicht nur der Mond wirkt auf die Erdrotation, auch die Sonne tut das. „Das Sonnenlicht erzeugt eine atmosphärische Flut mit der gleichen Art von Ausbuchtungen“, erklärt der theoretische Astrophysiker Norman Murray von der University of Toronto in einer Mitteilung. „Die Schwerkraft der Sonne zieht an diesen atmosphärischen Ausbuchtungen und erzeugt ein Drehmoment auf der Erde. Aber anstatt die Erdrotation wie der Mond zu verlangsamen, beschleunigt die Sonne sie.“

Der Mond bremst die Erde ab, die Sonne beschleunigt sie

Während des größten Teils der Erdgeschichte haben die Mondgezeiten die Sonnengezeiten um etwa das Zehnfache übertroffen – der Mond zerrte stärker an der Erde als die Sonne und die Tage wurden länger. Doch vor etwa zwei Milliarden Jahren war die Atmosphäre wärmer – und die Sonne hatte dadurch einen stärkeren Einfluss auf die Erde als der Mond. Die Tageslänge blieb durch den Einfluss der Sonne etwa 1,4 Milliarden Jahre lang konstant bei 19,5 Stunden – ohne die Pause wären Tage auf der Erde heute mehr als 60 Stunden lang.

Doch wie konnte die Sonne die Verlängerung der irdischen Tage zum Stillstand bringen? Das Forschungsteam um Murray fand es durch geologische Untersuchungen von gezeitenabhängigen Ablagerungen und mithilfe von Klimamodellen heraus. Die Studie wurde im Fachjournal Science Advances veröffentlicht.

Die Atmosphäre der Erde kann abhängig von ihrer Temperatur ähnlich wie eine Glocke schwingen. Vor zwei Milliarden Jahren war die Atmosphäre wärmer als heute und sorgte für eine „Resonanz“: Die Schwingung der Lufthülle stimmte plötzlich mit der Rotation der Erde und den von der Sonnenstrahlung verursachten Gezeiten überein. Die Sonnengezeiten schaukelten sich durch die Resonanz auf, ihr Einfluss auf die Erddrehung wurde stärker und glich schließlich sogar das Bremsen des Mondes aus.

Klimawandel könnte die Erde stärker abbremsen und Tage länger machen

Murray erklärt das Phänomen mit einem Beispiel vom Spielplatz: „Es ist so, als würde man ein Kind auf einer Schaukel anschubsen. Wenn Ihr Stoß und die Schwingung der Schaukel nicht synchron sind, wird es nicht sehr hoch fliegen“, so der Forscher. „Wenn sie aber synchron sind und man genau dann stößt, wenn die Schaukel an einem Ende ihres Weges angekommen ist, dann verstärkt der Stoß den Schwung der Schaukel und sie wird weiter und höher fliegen.“ So sei es auch bei der atmosphärischen Resonanz und den Gezeiten.

Die Schwingung der Erdatmosphäre dauert den Forscherinnen und Forschern zufolge heute 22,8 Stunden – sie ist also nicht ganz in Resonanz mit der Tageslänge von 24 Stunden. Das kann sich jedoch ändern, warnt Murray: „Wenn wir die Temperatur auf der Erde durch die globale Erwärmung erhöhen, verschiebt sich auch die Resonanzfrequenz nach oben – wir bewegen unsere Atmosphäre weiter weg von der Resonanz.“ Das hieße, dass die Erde weniger Drehmoment von der Sonne bekommen würde und die Tage dadurch früher länger würden. Derzeit wird die Erde in hundert Jahren etwa 1,7 Millisekunden langsamer. Es gibt jedoch auch Tage, an denen die Erde schneller rotiert. (tab/dpa)