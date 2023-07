Umstrittenes Geoengineering: USA veröffentlichen Bericht zur Verdunkelung der Sonne gegen die Erderwärmung

Von: Tanja Banner

Die Sonne verdunkeln, um den Klimawandel aufzuhalten – das ist eine Methode des Geoengineerings. (Symbolbild) © IMAGO/Achim Duwentäster

Kann man die Sonne verdunkeln, um den Klimawandel zu verhindern? Methoden des Geoengineerings klingen verlockend, sind jedoch bisher kaum erforscht.

Washington D.C. – Das Ziel, eine Erderwärmung von mehr als, 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu verhindern, ist immer schwerer erreichbar. Da scheint eine Methode an Attraktivität zu gewinnen, vor der manche Forschende warnen, die andere jedoch weiter erforschen möchten: das solare Geoengineering. Es geht darum, mittels Methoden und Technologien das Klima zu verändern, um die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Die Methoden der „solar radiation modification“ (SRM, Modifikation der Sonneneinstrahlung) klingen auf den ersten Blick verlockend einfach:

Aufhellen von Oberflächen: Auf der Erde könnten Oberflächen (beispielsweise Hausdächer) aufgehellt werden, um mehr Sonnenlicht zu reflektieren. Auch Meereis könnte wiederhergestellt werden – es reflektiert ebenfalls Sonnenlicht.

Auf der Erde könnten Oberflächen (beispielsweise Hausdächer) aufgehellt werden, um mehr Sonnenlicht zu reflektieren. Auch Meereis könnte wiederhergestellt werden – es reflektiert ebenfalls Sonnenlicht. Wolken aufhellen: Meersalz-Aerosole könnten tief liegende Meereswolken aufhellen, um deren Reflexionsvermögen zu erhöhen (marine cloud brightening, MCB).

Meersalz-Aerosole könnten tief liegende Meereswolken aufhellen, um deren Reflexionsvermögen zu erhöhen (marine cloud brightening, MCB). Stratosphäre verändern: Partikel, die in die Stratosphäre eingebracht werden, können Sonnenlicht reflektieren und die Erde so abkühlen. Bei Vulkanausbrüchen wurde dieses Phänomen bereits in der Praxis beobachtet (stratospheric aerosol injection, SAI).

Partikel, die in die Stratosphäre eingebracht werden, können Sonnenlicht reflektieren und die Erde so abkühlen. Bei Vulkanausbrüchen wurde dieses Phänomen bereits in der Praxis beobachtet (stratospheric aerosol injection, SAI). Weltraumbasierte Methoden: Beispielsweise Sonnenschutz aus dem Weltall oder auch Mondstaub, der für weniger Sonneneinstrahlung sorgen soll.

Beispielsweise Sonnenschutz aus dem Weltall oder auch Mondstaub, der für weniger Sonneneinstrahlung sorgen soll. Zirrus-Wolken verändern: Das Impfen von Zirruswolken mit Aerosolen, da sie mehr Infrarotstrahlung aufnehmen, als sie Sonnenlicht reflektieren (cirrus cloud thinning, CCT).

Kampf gegen den Klimawandel: Politik denkt über solares Geoengineering nach

Erst vor einigen Monaten hat eine Reihe von Forscherinnen und Forschern in einem offenen Brief gefordert, SRM-Möglichkeiten genauer zu erforschen. „Während wir die Erforschung voll unterstützen, bedeutet das nicht, dass wir die Nutzung von solarem Geoengineering unterstützen.“ Es geht ihnen jedoch darum, die Auswirkungen des Geoengineerings zu erforschen, bevor die Maßnahmen im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen den Klimawandel zum Einsatz kommen.

Dass das solare Geoengineering das Interesse der Politik weckt, zeigen die vergangenen Tage: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die EU prüfen will, ob die Ablenkung von Sonnenstrahlen oder die Veränderung des Wetters Optionen sind, um die Erderwärmung in Schach zu halten. Und auch die USA haben nun einen Bericht zum Thema solar radiation modification veröffentlicht.

USA: Es gibt wichtige Wissenslücken im Geoengineering

Der Bericht zeigt auf, dass es wichtige Wissenslücken im Bereich des Geoengineerings gibt, weil die Forschung bisher nicht einheitlich war. Außerdem zeigt er, in welchen Bereichen eine mögliche Forschung sinnvoll sein könnte, um die Vorteile und Risiken des SRM besser zu verstehen. So geht es nicht nur um die klimatischen Folgen des Geoengineerings, sondern auch um die möglichen sozialen und ökologischen Konsequenzen – denn Geoengineering betrifft nicht ein Land allein, sämtliche Länder der Erde sind davon betroffen. Die Vorteile und Risiken des Geoengineerings sollten abgewogen werden, heißt es in dem Bericht – es sollte darum gehen, was schlimmer ist: Die Sonne zu verdunkeln oder den Klimawandel hinzunehmen.

Warum Geoengineering umstritten ist Geoengineering klingt verlockend, doch ob es tatsächlich funktioniert, weiß niemand genau. Schließlich müsste man die Methoden in der Praxis ausprobieren – und mit den möglichen Konsequenzen müsste im schlimmsten Fall die ganze Welt leben. Niemand kann genau vorhersagen, was mit dem Weltklima – einem komplex ausbalancierten System – passiert, wenn der Mensch mit eben diesem System experimentiert. Mögliche Schäden könnten irreparabel sein. Durch solar radiation modification könnten beispielsweise Niederschlagsmuster verändert werden, die Ozonschicht könnte beschädigt werden und damit das Leben vieler Menschen verändert werden. Forschende fürchten auch, dass sich SRM-Methoden auf den Monsunregen auswirken könnten und es der Landwirtschaft schwer machen könnten. Ein weiterer Punkt der Kritikerinnen und Kritiker: Geoengineering kann nicht alle Probleme des Klimawandels lösen. Es verhindert beispielsweise nicht die Versauerung der Ozeane. Manche sehen gar die Gefahr, dass zu viel Energie in die Erforschung des Geoengineerings gesteckt wird, die stattdessen auch in die Erforschung des Klimawandels und Maßnahmen dagegen fließen könnte.

Eine baldige Anwendung von Geoengineering-Methoden planen die USA jedoch offenbar nicht. „Wichtig ist, dass dieser Bericht keine Änderung der Politik oder der Aktivitäten der Biden-Harris-Regierung bedeutet, die sich weiterhin auf die Reduzierung von Emissionen, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, die Förderung von Umweltgerechtigkeit und die Erreichung echter Energiesicherheit konzentriert“, heißt es in einer den Bericht begleitenden Mitteilung des Weißen Hauses: Es gebe keine Pläne für ein umfassendes Forschungsprogramm, das sich auf die Veränderung der Sonneneinstrahlung konzentriere, wird betont. Man erfülle mit der Veröffentlichung lediglich ein Mandat des Kongresses. (tab)