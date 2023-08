Planeten werden verschlungen: Was noch passiert, wenn die Sonne stirbt

Von: Tanja Banner

Wenn die Sonne ihren Lebenszyklus vollendet hat, werden gewaltige Veränderungen passieren. Beruhigend: Die Menschheit wird dieses Schauspiel nicht mehr miterleben.

Manchester – Im Universums existieren unterschiedlichste Sternentypen, darunter rote Riesen, weiße Zwerge und gelbe Zwerge. Jeder dieser Himmelskörper strahlt selbstständig, im Gegensatz zu Planeten, die lediglich das einfallende Licht reflektieren. Die Sterne sterben jedoch auf unterschiedliche Arten, abhängig von ihrer Masse.

Unter den unzähligen Sternen im Universum befindet sich auch unsere Sonne, ein gelber Zwerg, der uns groß erscheint, da die Erde nicht weit von ihm entfernt ist. Nur etwa 150 Millionen Kilometer trennen den blauen Planeten von der Sonne. Dieser Abstand ermöglicht die Existenz von flüssigem Wasser und somit lebensfreundlichen Bedingungen auf der Erde. Doch in ferner Zukunft wird die Sonne nicht mehr die Lebensquelle sein, die unser Dasein aufrechterhält. Wissenschaftler haben Erkenntnisse darüber gewonnen, wie die Sonne eines Tages ihren unausweichlichen Untergang finden wird.

Wenn die Sonne stirbt, wird die Menschheit längst nicht mehr auf der Erde leben

Ganze fünf Milliarden Jahre müssen noch vergehen, bis die Sonne ihr ultimatives Ende findet. Ein spektakuläres Ereignis wird sich dann entfalten, das jedoch von den Menschen auf der Erde nicht mehr miterlebt werden kann, da unser Heimatplanet zuvor schon lebensfeindlich sein wird. Doch von vorne: Im Laufe ihres Lebens wird die Sonne immer heißer, was zur Verringerung des Sauerstoffgehalts in der irdischen Atmosphäre führt. Nach einer Milliarde Jahren wird kein Leben mehr auf der Erde möglich sein.

Aus diesem Grund werden die Menschen nicht mehr mitbekommen, wie das Schicksal der Sonne weitergeht: In etwa fünf Milliarden Jahren hat unser Zentralstern den Großteil seines „Treibstoffs“ verbraucht und wird zu einem imposanten roten Riesenstern anschwellen. Die äußeren Schichten der Sonne werden expandieren und die Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars verschlingen.

Sonne wird zu einem weißen Zwergstern und einem planetarischen Nebel

Im Jahr 2018 hat eine Studie faszinierende Einblicke in das Schicksal unserer Sonne offenbart. Es zeigte sich, dass sie sich nach ihrer Phase als roter Riesenstern zu einem winzigen, extrem heißen weißen Zwergstern zusammenziehen wird. Dabei wird sie ihre Gashüllen in den endlosen Weiten des Weltraums abstoßen und somit die Grundlage für die Entstehung eines spektakulären planetarischen Nebels bilden.

„Wenn ein Stern stirbt, schleudert er eine Masse aus Gas und Staub – seine Hülle – ins All. Die Hülle kann bis zur Hälfte der Masse des Sterns ausmachen. Dabei wird der Kern des Sterns freigelegt, dem zu diesem Zeitpunkt der Brennstoff ausgeht und der sich schließlich abschaltet, bevor er endgültig stirbt“, erklärte der Astrophysiker Albert Zijlstra von der University of Manchester einer der Autoren der Studie, in einer Mitteilung.

Sonne schleudert bei ihrem Tod Gas ins Weltall

„Erst dann lässt der heiße Kern die ausgestoßene Hülle für etwa 10.000 Jahre hell aufleuchten – eine kurze Zeitspanne in der Astronomie. Dadurch wird der planetarische Nebel sichtbar. Einige sind so hell, dass sie aus extrem großen Entfernungen von mehreren Millionen Lichtjahren gesehen werden können, wo der Stern selbst viel zu schwach wäre, um gesehen zu werden.“

Im beobachtbaren Kosmos sind planetarische Nebel äußerst verbreitet und faszinierend anzuschauen. Unter den prominentesten Beispielen befinden sich der Helix-Nebel (NGC 7293), der Katzenaugen-Nebel (NGC 6543) und der Ringnebel (NGC 6720). (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.