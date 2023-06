Wie viele Sterne gibt es im Universum?

Von: Bjarne Kommnick

Der Mensch hat bereits viele Fragen beantwortet, die ihm das All gestellt hat. Aber lässt sich auch sagen, wie viele Sterne das Universum hat?

Frankfurt – Bei idealen Sichtbedingungen auf der Erde, ist es dem Menschen ohne Teleskop möglich, rund 3000 bis 6000 Sterne am Himmelszelt zu erkennen. Dazu braucht es jedoch äußert klare Luft, den richtigen Zeitpunkt und so wenig Luftverschmutzung wie möglich. Bereits dann staunen viele nicht schlecht, welche Sternenmasse sich optisch am Himmel zeigen kann. Doch selbst unsere Milchstraße stellt nur einen minimalen Bruchteil des Großen und Ganzen dar. Lässt sich sagen, wie viele Sterne im Universum existieren?

Sterne zählen ist laut Esa wie das Zählen von Sandkörnern – Forschende wagen es trotzdem

Die bei Idealbedingungen von der Erde aus zu erkennenden 3000 bis 6000 Sterne sind selbst nur ein minimaler Bruchteil unseres Sonnensystems. Laut der Nasa existieren allein in der Milchstraße geschätzt mindestens 100 Milliarden Sterne. Die Milchstraße wiederum ist nur eine von rund 200 Milliarden Galaxien. Deshalb erklärt die Esa auch, dass das Zählen von Sternen im Universum dem Zählen von Sandkörnern auf der Erde gleichen würde.

Alleine in unserer Milchstraße existieren mindestens 100 Milliarden Sterne – rund 6000 von ihnen können wir bei besten Bedingungen sehen. © dpa/Daniel Reinhardt

Dennoch haben sich Forscherinnen und Forscher mit der Frage beschäftigt, um möglichst genau darauf antworten zu können, wie viele Sterne es in unserem Universum gibt. „Niemand würde versuchen, Sterne einzeln zu zählen, stattdessen messen wir integrierte Größen wie die Anzahl und Leuchtkraft von Galaxien“, heißt es auf der Internetseite der European Space Agency.

Laut Schätzungen von Forschern: So viele Sterne hat unser Universum

Bereits vor 20 Jahren, im Jahre 2003, hat sich der australische Astronom Simon Drive mit dieser Frage beschäftigt – eine Zeitspanne von damals zu heute, die wie die Milchstraße im Vergleich zum Universum nichts zu sein scheint. Seinen Berechnungen zufolge gibt es im Universum in etwa 70.000.000.000.000.000.000.000 Sterne, in Worten 70 Trilliarden.

Das Problem bei dieser Rechnung: Abschätzen lässt sich nur der sichtbare Bereich des Universums. Es sei unklar, ob das Universum endlich oder unendlich ist. Klar ist jedoch, dass wir einen sogenannten Beobachtungshorizont haben. Dabei handelt es sich um den Teil des Universums, der theoretisch von der Erde einsehbar ist, also der Teil, von dem uns seit dem Urknall durch das Licht Informationen erreicht haben könnte. Zuletzt erklärten Forscher auch, dass die Erde Signale von einem fremden Planeten erreicht haben könnten.

Wie viele Sterne gibt es im All? Forscher widerlegen erste Berechnungen von 2003

Faktoren seien sowohl das von der Wissenschaft geschätzte Alter des Universums in Kombination mit der Geschwindigkeit von Licht und der Ausdehnung des Alls. Nach neueren Berechnungen von 2016 sei deshalb davon auszugehen, dass rund zehnmal so viele Sterne existieren wie davor angenommen. Demnach existieren mindestens 700 Trilliarden Sterne im All.

Denn mittlerweile würde die allgemeine Wissenschaft von mindestens einer Billion Galaxien ausgehen und entsprechend ein Vielfaches an Sternen. Das Infrarot-Weltraumobservatorium der Esa habe jedoch laut der Agentur bereits „einen wichtigen Beitrag geleistet“, in dem es Galaxien im Infraroten gezählt habe und die Leuchtkraft gemessen wurde. Von exakten Angaben scheint die menschliche Technik jedoch noch Lichtjahre weit entfernt zu sein.