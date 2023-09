120 Teilnehmer trotzen der Hitze beim Ederseelauf

Teilen

Alle dicht zusammen: Der Start des Hauptlaufs in Herzhausen, Zweiter von links der spätere Gewinner über zehn Kilometer, Gebri Tewelde. FOTO: owi © owi

Bei sonnigen Temperaturen fand am vergangenen Wochenende der Ederseelauf in Herzhausen, der ein Teil des Laufcups Waldeck-Frankenbergs ist, statt.

Herzhausen – Gebri Tewelde scheint Stress nicht zu kennen. Erst kam der junge Athlet vom Laufteam Kassel auf den letzten Drücker zum Start, dann schlug er im Hauptrennen den falschen Weg ein – und holte sich beim 12. Ederseelauf des SV Herzhausen doch den Sieg über zehn Kilometer.

Insgesamt 120 Läufer und Läuferinnen zählte der Veranstalter trotz der großen Hitze am vergangenen Samstag am Start. Damit knüpfte der SV wieder an Vor-Corona-Zeiten an. Am Nachmittag standen immerhin 38 Aktive an der Startlinie nahe der Herzhäuser Grillhütte, um die 3,2 oder die 10 Kilometer in Angriff zu nehmen.

Weil Tewelde erst in letzter Minute am Veranstaltungsgelände angekommen war, war der Start seinetwegen um wenige Minuten verschoben worden. Er setzte sich sofort an die Spitze des Feldes und führte es auch über die erste Streckenhälfte an. Nahe dem Wendepunkt an der Jugendherberge Hohe Fahrt bog Tewelde jedoch irrtümlich in Richtung Seeufer ab, sodass der nachfolgende Olaf Wickenhöfer kurz an erster Position lief – bis Tewelde ihn wieder einholte.

„Ich bin dann zurück und weiter zum eigentlichen Wendepunkt gelaufen, das hat mich natürlich Zeit gekostet“, sagte der Kasseler im Ziel. Dennoch konnte er sich von der Konkurrenz absetzen und gewann in der Zeit von 36:57 Minuten. Platz zwei in der Gesamtwertung ging an den 24 Jahre älteren Wickenhöfer von der LG Eder (38:18, 1. M 45), Dritter wurde Daniel Wilke aus Wega mit einer Zeit von 40:13 Minuten.

Louisa Martin gewinnt bei den Frauen

Im Frauenfeld lief Louisa Martin (LG Eder) erneut der Konkurrenz davon. In ihrem zweiten 10-Kilometer-Wettkampf überhaupt war die 18 Jahre alte Hürdenläuferin gute 43:34 Minuten unterwegs. Mit deutlichem Abstand folgte die Frankenauerin Nadine Berg (51:59, 1. W 40) auf Platz zwei, U-18-Läuferin Sophie Meiburg vom TSV Korbach wurde Dritte mit einer Zeit von 54:48 Minuten. Das Rennen über 3,2 Kilometer gewann Lukas Weber (Trianhas Bad Arolsen) mit einer ansprechenden Zeit von 11:48 Minuten. Zweiter wurde Sönke Behle vom TSV Korbach (Altersklasse U14), der 13:13 Minuten unterwegs war, Platz drei ging an den ein Jahr jüngeren Marvin Hartwig vom TSV Goddelsheim (13:33).

Den Sieg in der Frauenwertung über 3,2 Kilometer sicherte sich ebenfalls eine U14-Jugendliche, Verena Schomberg vom ausrichtenden SV Herzhausen, mit einer beachtlichen Zeit von 13:21 Minuten. Nach ihr folgten Lara Nagel (TSV Korbach, 14:01) sowie Elisa Zenke vom TSV Goddelsheim (14:03). Am zuvor gestarteten Jugendlauf über 2000 Meter nahmen lediglich drei Starter teil. Schnellster wurde Felix Hesse (LG Eder) mit einer Zeit von 6:53 Minuten.

Mit 21 Kindern deutlich besser besetzt war das Rennen über einen Kilometer. Jan Vogel vom Ski-Club Willingen gewann es mit einer Zeit von 3:44 Minuten, drei Sekunden nach ihm lief Liana Hartwig vom TSV Goddelsheim ins Ziel (3:47). Der Bambinilauf über 500 Meter war mit 25 Kindern gut besetzt. Nächste und zugleich vorletzte Station im Laufcup Waldeck-Frankenberg ist der Ortsstraßenlauf in Marienhagen am 3. Oktober. (Von Olaf Wickenhöfer)