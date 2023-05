Titel-Viererpacks und zahlreiche Bestleistungen bei Kreismeisterschaften in Bad Wildungen

Titel-Triple in der U20: Sophia Schiffmann vom TSV Korbach, die 1,50 Meter im Hochsprung meistert. © Hamel

Der quasi offizielle Saisonstart des Leichtathletik-Großkreises Waldeck-Frankenberg am Samstag in Bad Wildungen ist auf großen Widerhall gestoßen. „Nach zehn Jahren mal wieder eine Bahneröffnung und dann eine Resonanz von über 170 Athletinnen und Athleten, darüber freuen wir uns sehr“, sagte Jutta Mogk aus der Abteilungsleitung von Ausrichter TV Friedrichstein.

Bad Wildungen – Bei strahlendem Sonnenschein waren die Kreismeisterschaften der U14 bis Senioren sowie Rahmenwettbewerbe für U12 und U10 in die Veranstaltung integriert. Auch und vor allem der Nachwuchs erzielte eine Reihe hervorragender Ergebnisse mit persönlichen Bestleistungen. Die meisten Titel holten Paulina Horn (VfL Bad Arolsen), Karl Gräbing und Lucie Weiser (beide TV Friedrichstein) – sie feierten jeweils vier Siege.

Paulina war in der Altersklasse W13 über 75 Meter (10,43 Sekunden), 60 Meter Hürden (10,48), im Hochsprung (1,35 Meter) und im Weitsprung mit hervorragenden 4,67 Meter nicht zu bezwingen. Karl Gräbing gewann in der M12 über 75 Meter in starken 11,04 Sekunden, über 800 Meter nach einem furiosen Endspurt in 2:46,94 Minuten, im Hochsprung mit 1,32 und im Weitsprung mit guten 4,39 Meter.

Lucie Weiser siegte in der gleichen Aktersklasse der Mädchen über 75 Meter (11,45 Sekunden), 60 Meter Hürden (13,96), im Hochsprung (1,23 Meter) und Weitsprung (3,61).

Das Titel-Triple schafften jeweils Sophia Schiffmann (TSV Korbach) und Philipp Biederbick (LG Diemelsee). Sophia Schiffmann (U20) legte die Tagesbestweite aller Weitspringerinnen vor (5,21 Meter), einen guten 100-Meter-Sprint (13,20) und 1,50 Meter im Hochsprung. Philipp Biederbick entschied in der M15 100 Meter (13,55 Sekunden), 80 Meter Hürden (14,27) und den Weitsprung für sich, wo er mit 4,92 Meter knapp unter der Fünf-Meter-Grenze blieb.

Für den VfL Bad Arolsen sprangen weitere Doppelerfolge durch Lennard Wölker und Philipp Grummann heraus. Bei Wölker (Männerklasse) sind neben seinem Sieg über 100 Meter (12,05 Sekunden) gute 5,95 Meter im Weitsprung hervorzuheben. Philipp Grummann (U20) lief über 800 Meter ein klasse Rennen in 2:12,27 Minuten. Im Weitsprung erreichte er 5,88 Meter. Schnellste 100-Meter-Sprinterin war seine Vereinskameradin Henrike Wölker (U18) in prima 13,03 Sekunden. Doppelsieger der LG Diemelsee wurde Sascha Theile in der U18. Gut vor allem seine 1,61 Meter im Hochsprung, auch den Weitsprung (5,15) entschied er für sich.

Bei den Seniorinnen startete auch die mehrfache Hallenweltmeisterin von Torun/Polen, Tatjana Schilling vom TSV Korbach (W50). Sie feierte einen Doppelsieg über 100 (13,33 Sekunden) und 200 Meter mit der schnellsten Zeit aller Starterinnen; die Uhren blieben bei für die Altersklasse glänzenden 27,31 Sekunden stehen.

In den Klassen der jüngsten Kinder taten sich vor allem Mädchen und Jungen des TVF hervor. In der W8 gewann Valerie Misch mit dem Schlagball (12 Meter) und über 40 Meter (8,08 Sekunden), in der M11 Samuel Briel über 50 (8,09) und 800 Meter in guten 2:50,26 Minuten sowie Melina Vogt (W11), die über 800 Meter (3:28,23) und mit dem Schlagball (19,50) vorn war.

Ole Stolle (M10) erzielte in seiner Altersklasse die beste Zeit der Waldeck-Frankenbeger Starter ebenfalls über 800 Meter (3:14,15) sowie 50 Meter (8,79) und warf den Schlagball am weitesten (28,50). Die Arolserin Clara Horn (W10) siegte mit guten 8,59 Sekunden über 50 Meter sowie mit dem Schlagball. Die Altersklassen W14 und W15 dominierten die Athletinnen der LG Eder. Lea Meiser feierte mit ihren Siegen im Weitsprung (4,65), 100 Meter (13,39) und Hochsprung (1,38) ebenso einen Dreifacherfolg wie Antonie Potthoff über 100 Meter (13,66), 80 Meter Hürden (13,22) und im Weitsprung (4,57).

Das gelang Anna-Lena Böhle (TSV Frankenberg) ebenfalls. Sie stellte persönliche Bestleistungen über 100 Meter (13,52), und im Hochsprung (1,55) sowie im Weitsprung (5,02) auf. Ihr Vereinskamerad Arne Schwarz siegte in der M14 gleich vier Mal, wobei seine Bestleistung von 4,56 Meter im Weitsprung besonders hervorzuheben ist. (mh)

Vierfachsieger: Karl Gräbing (links mit Startnummer 282) beim Start über 800 Meter. © manfred Hamel