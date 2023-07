400 Kilometer und 14300 Höhenmeter: Bike Transalp für Friderike Schnatz keine Qual, sondern vor allem Spaß

Teilen

Mit einem Lächeln auf den Lippen: Friderike Schnatz vom Radwerk Upland war bei der Bike Transalp in diesem Jahr nicht nur erfolgreich, sondern hatte auch jede Menge Spaß. © Radwerk/Upland

Friderike Schnatz vom Radwerk Usseln hat die Bike Transalp 2023 in der Frauenklasse gewonnen.

Willingen – Eine Woche Rennen fahren vor imposanter Kulisse – was kann es schöneres geben? Richtig, wenn es auch sportlich läuft. Und das tat es bei Friderike Schnatz bei der Bike Transalp in diesem Jahr. Die Sportlerin des Radwerks Upland sicherte sich in der Klasse der Single Women den ersten Platz.

400 Kilometer in mehreren Etappen, gespickt mit 14300 Höhenmetern. Wovor andere Respekt haben, ist für die Radwerk-Sportlerin Antrieb. Nach 2021 und 2022 startete Friderike schnatz zum dritten Mal beim „Urgestein der Etappen-Marathons“, das in diesem Jahr seine 25. Auflage feierte. Die Jubiläumsstrecke führte vom österreichischen Nauders über Asphalt, Wald- und Schotterwege und jede Menge Singletrails nach Riva del Garda in Italien mit Zwischenzielen in Reschensee, Livigno, Bormio, Male, Roncone und der Ledrosee.

„Für mich ist die Transalp das absolute Saisonhighlight. Sieben Tage Marathons fahren – das ist total intensiv, aber lustigerweise auch entspannend“, sagte Schnatz, die erneut in der Kategorie der Single Women startete. Ursprünglich war die Transalp ein Rennen für Zweier-Teams, seit einigen Jahren kann man dort aber auch einzeln starten.

Nur der Start war nicht optimal

Dabei war der Start in das Rennen nicht ganz optimal. „Die Kombination aus Hitze, Höhe und Aufregung drehten mir irgendwie den Magen um“, blickt die 24-Jährige aus Dorfitter zurück. Es waren aber nur Startschwierigkeiten. „Danach hatte ich jeden Tag nur gute oder noch bessere Beine. Die Atmosphäre der Transalp, umgeben von Alpen und unzähligen anderen Mountainbike-Begeisterten, die alle so unterschiedlich sind, aber eben diese eine Leidenschaft teilen, scheint besondere Kräfte in mir zu aktivieren, über die ich manchmal selbst überrascht bin“, sagte Schnatz, die in Freiburg Musikwissenschaften studiert.

Jeden Tag habe sie unglaublich viel Spaß auf den super organisierten Strecken gehabt. „Ein Streckenabschnitt war spannender als der andere“, sagte Schnatz und berichtete von „ewigen Wurzeltrails am Reschensee, extrem steilen Skipisten von Livigno hinauf, strapaziösen Trailachterbahn bei Bormio, kräftezehrenden Tragepassagen an der Brenta oder Karrenwegen in der brütenden Hitze mit Blick auf den Gardasee“.

Sportlich war ihre Vorstellung nahezu perfekt. Schnatz gewann alle Etappen in ihrer Kategorie und konnte den Vorsprung auf Verfolgerin Serena Tasca immer weiter ausbauen. „Dabei war ich sogar schneller als alle teilnehmenden Frauenteams“, blickt Schnatz stolz zurück. „Das sind absolut tolle Ergebnisse, über die ich mich sehr freue.“

Besonders aufregend war die sechste Etappe von Roncone zum Ledrosee: Am ersten Anstieg hatte Schnatz einen kleinen Vorsprung auf Tasca und wähnte sich schon in Sicherheit. Dann hatte sie in der Abfahrt über schlammige, nasse Wurzeltrails Probleme. „Ich legte alles, was ich noch hatte, in die Aufholjagd den Tremalzo-Pass hinauf“, erinnert sich Schnatz. Am obersten Punkt, nach 14 Kilometern 1100 Höhenmetern hatte Schnatz ihre Konkurrentin eingeholt. Den Zielsprint der Etappe entschied sie knapp für sich. „Das war ein richtig spaßiger Tag“, so Schnatz.

Ein absolut tolles Ergebnis

Die insgesamt 400 Kilometer beendete sie nach 24:43:05 Stunden Fahrzeit und ohne Stürze oder Defekte als Gesamtsiegerin der Single Women. „Ein absolut tolles Ergebnis“, freute sich Schnatz, die die super Stimmung im Transalp-Camp, die guten italienischen Pizzen und die Unterstützung der verschiedenen Teams bei Transport und Verpflegung hervorhob.

Beim nächsten Mal will sie erneut dabei sein, dann aber wieder mit Teampartner. „Denn das Gemeinsame ist es, das die Bike Transalp ausmacht.“ (red)