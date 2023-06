75 Jahre Sportkreis: Zum Jubiläum ein Tag der Vereine vor dem Arolser Schloss

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Yoga-Übungen in der Gruppe: Das © Gerhard Menkel

Vorsitzender Uwe Steuber bringt das Jubiläum so auf den Punkt: „Wir wollen keine großen Reden halten, sondern einen bunten runden Tag des Sports auf die Beine stellen.“

Bad Arolsen – Was wäre der Sportkreis Waldeck-Frankenberg ohne seine Vereine? Für gut 300 Klubs ist er Dienstleister, Berater, Interessenvertreter, und wenn diese Organisation Jubiläum feiert, liegt es nahe, die Partner gleich mit zu feiern. Das hat der Sportkreis vor. Am 1. Juli, einem Samstag, lässt er es mit einem „Tag der Vereine“ vor dem Schloss in Bad Arolsen zu seinem 75-jährigen Bestehen richtig krachen.

Ziel sei es, das „ganze breite Spektrum des Angebots der Sportvereine in Waldeck-Frankenberg zu zeigen“, sagt Kerstin Mühlhausen, die Leiterin der Servicestelle. Noch können sich Vereinsgruppen melden, die sich dem Publikum zeigen und für ihren Sport werben wollen.

„Besonders freuen wir uns, wenn sich Sportarten präsentieren, die nicht in aller Munde sind“, sagt Steuber. Doch nicht nur Schaufenster will der „Tag der Vereine“ sein, sondern die Besucherinnen und Besucher sollen sich auch ausprobieren können und bei diversen Aktionen mitmachen.

Zum Jubiläum Gruppen-Yoga mit Hunderten, die mitmachen

Ein großes Ding soll zum Beispiel die Gruppen-Yogastunde im Schlosshof werden. Angeleitet werden die Teilnehmenden von der Yogalehrerin Svenja Lotze, bekannt unter anderem von „Sport im Park“ in Korbach. Der Sportkreis hofft im besten Fall auf mehrere Hundert Menschen, die sich zu gemeinsamen Yoga-Übungen zusammenfinden. „Für jeden Teilnehmenden spenden wir einen Euro an eine gemeinnützige Organisation“, verspricht Uwe Steuber.

Selbst etwas tun können die Gäste des Sporttags auch beim gemeinsamen Qigong, eine Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform auf der Wiese. Etwa 40 Programmpunkte sind am 1. Juli in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr auf den Rasen- und Pflasterflächen vor dem Schloss und in der fürstlichen Reitbahn sowie auf einer Bühne geplant. Eine ganze Reihe von Vereinen und Fachverbänden macht schon mit.

Viele Aktionen zum Ausprobieren

Ein kleiner Auszug aus der Liste: Der Ski-Club Willingen baut eine Minisprungschanze auf und bittet für einen Ausflug zum Biathlon ans Lasergewehr. Der Turngau richtet eine Airtrackbahn ein, die Sportjugend Hessen kommt unter anderem mit Kletter- und Spielemobil, und an der Station des Fußballkreises Waldeck können Kicker und Kickerinnen ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen.

Handballdarts spricht die Freunde einer anderen Mannschaftssportart an, ein Alltagsfitness-Test potenziell alle, die sich beim Fest umschauen. Geschicklichkeit erfordert es, den Rollstuhlparcours zu bewältigen, der in Arolsen ebenfalls angelegt wird. Das ganze erinnert in seiner Breite und Konzeption an das Sportprogramm beim letzten Hessentag 2018 in Korbach. „Es soll ein kleines Festival des Sports werden“, sagt denn auch Uwe Steuber.

Nichts zur Sache tut, dass der Sportkreis tatsächlich schon 77 Jahre alt ist – der 75. fiel in Coronazeiten, als Feiern gerade keine gute Idee war. Der geplante Festakt am Nachmittag solle bewusst recht kurz gestaltet werden, sagt der Sportkreis-Vorsitzende. Geehrt werden junge Ehrenamtler, dazu wechseln Ehrennadel für „herausragende, langjährige Verdienste um den Sport“ den Besitzer.

Letzte Hand ans Jubiläumsprogramm anlegen will der Sportkreis-Vorstand bei seiner Sitzung am Dienstag, 6. Juni (19 Uhr), im Vereinsheim des TSV Korbach. Dazu lädt Uwe Steuber auch interessierte Vereine und Fachverbände ein. Anmeldungen per Mail an: Kerstin.Muehlhausen@lkwafkb.de.