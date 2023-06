Abendlauf Gellershausen: Alena Stenders fünfter Sieg in Serie - Daniel Wilke gewinnt über 10 000 Meter

Gewinner unter sich: Daniel Wilke und Alena Stender nach dem Rennen über zehn Kilometer. © Manfred Hamel

Gellershausen – Daniel Wilke und Alena Stender haben es schon wieder getan. Wie vor einem Monat in Berndorf entschieden der Mann aus Wega und die Läuferin vom TSV Flechtdorf beim 30. Abendlauf des TSV Gellershausen das Hauptrennen über zehn Kilometer jeweils für sich.

Fast 190 Starterinnen und Starter gaben sich bei einer der traditionellsten Veranstaltungen im Laufcup Waldeck-Frankenberg bei prächtiger Stimmung und guter Organisation auf dem Gelände am Sportplatz ein Stelldichein. Alena Stender feierte über zehn Kilometer der Frauen ihren fünften Sieg in Serie.

In der guten Zeit von 40:19,7 Minuten hatte die ehemalige Fußballerin im Ziel satte 14 Minuten Vorsprung vor Annika Ingenpass, bis zum Ende der vergangenen Saison Kreisläuferin beim Handball-Erstligisten HSG Bad Wildungen. Enger ging es bei den Männern zu. Gebri Tewelde (Laufteam Kassel), der schon die Kurzstrecke über 4,5 Kilometer gewonnen hatte (14:59,3 Minuten), lieferte sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Daniel Wilke. Der Wegaer (Altersklasse M30) hatte im Ziel dann in 38:47,2 Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung das Gewinner-Ende für sich. Stark die Zeit von Peter Groß (TSV Odershausen), der als Rangdritter und M55-Läufer 41:52,4 Minuten benötigte.

Flott über fünf Kilometer: Charlotta Müller. © Manfred Hamel

Charlotta Müller (TSV Korbach) war als jüngste Teilnehmerin (W14) über die Kurzstrecke auch die schnellste Läuferin und siegte in guten 19:19,8 Minuten. Da konnte nur die Zweitplatzierte Malia Kamm (SV Herzhausen) in 20:43,3 Minuten annähernd mithalten. Hinter Gesamtsieger Gebri Tewelde kam M55-Sieger Thorsten Kramer (LG Eder) in für diese Altersklasse hervorragenden 15:04,5 Minuten als Zweiter ins Ziel.

Über die zwei Kilometer der U14 und U16 dominiert den Laufcup in diesem Jahr Verena Schomberg (SV Herzhausen). Am Samstag in Gellershausen gewann sie in tollen 8:04,0 Minuten überlegen mit fast einer halben Minute Vorsprung vor Emma Paulus (SC Willingen). Bei der männlichen Jugend U16 gewann Leon Klapfer vom gastgebenden Verein Gellershausen in 9:55,0 Minuten.

Schnellste auf der einen Kilometer langen Strecke war Mathilda Schulenberg (U10) vom SC Usseln in 3:41,4 Minuten, U12-Siegerin Johanna Müller (TSV Korbach) lag in 3:51,2 knapp dahinter. Gut auch die Siegerzeit von Moritz Frese (SC Usseln) in der U10 von 3:45,0 Minuten.

Ergebnisse werden auf der Homepage des Waldeck-Frankenberger Laufcups veröffentlicht. Die nächsten Laufcup-Rennen richtet am kommenden Sonntag der TV Jahn Willingen aus mha