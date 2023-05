Alte Landesschule Korbach schnappt sich Bronze beim Bundesfinale

Bronze beim Bundesentscheid: Das Floorballteam der Alten Landesschule freut sich über den Sieg im kleinen Finale. Unser Bild zeigt hinten (von links) Mia Denk, Lara Schmidt, Franziska Wilke, Greta Behle, Luise Henke, Elias Pichtermann, Eva-Maria Zürker, Peter Hast, Malte Barbe, Stefan Schäfer, Amrei Lamm, Leonard Schultze; vorne Justus Zürker und Nikolas Genuit. © Alte Landesschule

Der Ausflug nach Berlin hat sich für die Floorball-Mannschaft der Alten Landesschule (ALS) gelohnt: Beim Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia landete das Team in der Wettkampfklasse III auf dem dritten Platz.

Korbach/Berlin – „Damit ging die erste Floorball-Saison im Bereich der hessischen Schulen mit einem großartigen Erfolg für die Alte Landesschule zu Ende“, schrieb Eva-Maria Zürker, die das Team zusammen mit Stefan Schäfer betreute.

An der Endrunde nahmen 15 Teams teil, Hessen entsendete zum ersten Mal einen Teilnehmer. In der Vorrunde traf Korbach zunächst auf die International School Hannover. Die Korbacher begannen in einem ausgeglichenen Spiel sehr mutig, mussten aber zwei Gegentreffer hinnehmen. Kurz vor Schluss gelang Nikolas Genuit nur noch der Anschlusstreffer. Aufgrund der guten Leistung ging die ALS mit einem positiven Gefühl in Spiel zwei gegen die Oberschule Rangsdorf. Wieder war die Grundlage eine gute Abwehrarbeit, die in eine 3:0-Führung mündete, am Ende siegte Korbach mit 4:2.

Im letzten Spiel ging es gegen die Lokalmatadore aus Berlin, die Georg-von-Giesche-Schule, die zuvor zwei Niederlagen einstecken mussten. Die Korbacher starteten mit viel Selbstbewusstsein, störten früh die gegnerischen Angriffe, setzten sich mit 5:1 durch und standen im Viertelfinale.

Dort wartete das Gymnasium Athenaeum aus Stade. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem beide Abwehrreihen gut standen. Plötzlich erhielt Amrei Lamm den Ball vor dem gegnerischen Tor und stocherte ihn ins Tor – 1:0. Eine Minute später erhöhte Amrei Lamm auf 2:0. Gestützt auf Torhüter Malte Barbe brachte das Team den Vorsprung über die Zeit.

Im Halbfinale mussten die Korbacher dann eine deutliche 0:6-Niederlage gegen die 68. Oberschule aus Leipzig einstecken. Zunächst hielt die Abwehr, aber dann zeigten die zwei Leipziger Jungs Floorball vom Feinsten mit schnellem Spiel und schönen Kombinationen.

Im Spiel um Platz drei hieß der Gegner das Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf. Beiden Teams waren die Strapazen des langen Turniers anzumerken. Zunächst lag die ALS mit 0:2 in Rückstand. Sie gab aber nicht auf und verkürzte durch Justus Zürker. Und es kam noch besser: Einen Penalty verwertete Nikolas Genuit sicher zum 2:2- Ausgleich.

So kam es zum Penalty-Schießen. Dabei wird aus sieben Metern Entfernung auf das leere, kleine Tor geschossen. Jeweils drei Spieler beider Mannschaften schossen abwechselnd. Jeweils zwei Spieler der ALS und Hennigsdorf trafen, sodass auch das Entscheidungsschießen verlängert wurde. Der dritte Hennigsdorfer verschoss, diesmal behielt Malte Barbe die Nerven und sicherte seinem Team die Bronzemedaille.

„Im Laufe dieser Saison wuchs die Mannschaft von Spiel zu Spiel sowie mit dem zweitägigen Berlin-Aufenthalt immer mehr zusammen und trat als eine echte Einheit auf“, so Eva-Maria Zürker, die auch Stefan Schäfer dankte, das Team auf jedes Spiel optimal eingestellt habe. (nh)