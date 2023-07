Autocross: Nach drei Jahren geht am Epper Aarberg wieder rund

Von: Thorsten Spohr

Schnelle Autos und viel Staub: Zum Autocross der RSG Aartal Eppe werden mehr als 200 Fahrzeuge erwartet. Archiv © Artur Worobiow

Erstmals seit 2019 richtet die RSG Aartal-Eppe am Wochenende wieder ihren Autocross aus.

Korbach-Eppe – Drei Jahre lang mussten die Motorsportfreunde darauf verzichten, an diesem Wochenende wird an der Strecke am Epper Aarberg wieder Rennatmosphäre geschnuppert. Erstmals seit 2019 richtet die RSG Aartal Eppe wieder ihr Autocrossrennen aus. Am Samstag und Sonntag werden wieder Rennen der Verbände WACV und DRCV ausgetragen.

„Wir sind alle schon ziemlich aufgeregt“, sagt Daniela Lange. Zuletzt wurde am Epper Aarberg 2019 gefahren, dann folgte die Pause wegen der Corona-Pandemie, im vergangenen Jahr verzichtete die RSG auf eine Austragung, weil sich erst ein neuer Vorstand gefunden hatte. „Jetzt kann es wieder losgehen“, freut sich die Hillershäuserin Lange, die hofft, dass mehr als 200 Autos in Eppe dabei sein werden.

Ausgetragen werden wie immer Rennen der Verbände WACV und DRCV. Die Wertungsläufe des WACV finden am Samstag ab 10.30 Uhr statt. Am Samstag werden auch die Langstreckenrennen die Fans anziehen. Ab 13.30 Uhr findet das Rennen des DRCV statt, ab 17.15 Uhr das des WACV.

Beim Langstreckenrennen gewinnt, wer in einer festgelegten Rennzeit die meisten Runden fährt. Dabei kann sein, dass es vor den Hauptrennen Vorläufe gibt. „Liegen mehr als 30 Nennungen vor, wird das passieren“, sagt Lange. „Das sehen wir meistens erst am Renntag selber, da viele Nennungen kurzfristig erfolgen.“ Die Siegerehrung und eine Party im Festzelt schließen den ersten Tag ab. Am Sonntag stehen dann die Klassenrennen des DRVC auf dem Programm, los geht es ab 10.30 Uhr. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Lange und ihre Mitstreiter hoffen auf viele Zuschauer. Denn das Wochenende ist auch die Generalprobe für den 40. Geburtstag, den die RSG im kommenden Jahr groß feiern möchte.

Für Essen und Getränke an den zwei Renntagen ist gesorgt. Der Eintritt kostet pro Tag zehn Euro, eine Wochenendkarte ist für 18 Euro zu haben. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.